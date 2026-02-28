Gendefekt: Willi Whey ließ sich kleinen Finger verlängern

Willi Whey (31), auch als Willi Banner bekannt, hat sich kurz vor dem Start der neuen Let's Dance-Staffel einer Operation unterzogen, die bei seinen Fans für Aufmerksamkeit sorgte. Der Fitness-Influencer ließ sich seinen linken kleinen Finger verlängern, der aufgrund eines angeborenen Gendefekts verkürzt war. In der Klinik in Hürth wurde der Knochen durchtrennt und mit einem sogenannten Fixateur stabilisiert, der anschließend schrittweise auseinandergezogen wurde, damit neues Knochengewebe nachwachsen kann. "Ganz einfach, weil ich erst jetzt von dieser Methode erfahren habe", erklärt der 31-Jährige gegenüber Bild den Zeitpunkt der Operation. Über Social Media habe er gesehen, dass Menschen sich Beine verlängern lassen, und ab diesem Moment sei es "keine verrückte Idee mehr, sondern eine reale Option" gewesen.

Die Verlängerungsphase ist inzwischen abgeschlossen, beide Finger sind nun gleich lang. Der Zeitpunkt des Eingriffs war bewusst so gewählt, dass die Behandlung möglichst vor Beginn der Tanzshow beendet sein würde. Willi steht mittlerweile wieder voll im Training und erwartet keine größeren Probleme beim Tanzen. "Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist, dass ich mit dem Fixateur mal an Kleidung hängenbleiben könnte. Aber grundsätzlich sollte das gut machbar sein", so der Influencer. An einen Rückzug aus der Show habe er keine Sekunde gedacht. Schmerzen seien kein Dauerthema gewesen, sondern eher situativ aufgetreten.

Schon vor zwei Monaten hatte Willi im Gespräch mit RTL erklärt, wie sehr ihn die neue Herausforderung reizt. "Das ist für mich die absolute Herausforderung und ich will mir selbst beweisen, dass ich auch das kann", schwärmte der Netz-Star damals. An Selbstbewusstsein mangelte es ihm nie. Auch die intensive Vorbereitung auf die Show verglich er schon damals mit seinem Training für den Boxkampf gegen Realitystar Diogo Sangre (31), bei dem Disziplin und Präzision eine zentrale Rolle spielten.

Instagram / willibanner Willi Whey, Februar 2026

Instagram / willibanner Willi Whey, Februar 2026

Instagram / williwhey Willy Whey, Influencer