Ganz romantisch am Strand: David Schumacher hat sich verlobt

David Schumacher (24) hat den schönsten Boxenstopp seines Lebens eingelegt: Der Rennfahrer hat sich mit Vivien Keszthelyi verlobt – und das in einer Kulisse wie aus dem Bilderbuch. Auf den Malediven, direkt am Strand und im Schein der untergehenden Sonne, stellte der Sohn von Ralf Schumacher (50) die Frage aller Fragen. Auf Instagram zeigte David die Aufnahmen des Antrags und schrieb dazu: "Sie hat Ja gesagt." In einem weiteren Satz heißt es: "Der Ozean war Zeuge unserer Liebe und der Sonnenuntergang besiegelte unser Versprechen. 5. November 2025."

Unter den Posts trudelten die Glückwünsche in rasantem Tempo ein. Davina Geiss (22) jubelte: "Oh mein Gott, ja. Ich bin so glücklich für euch!" Moderatorin Andrea Kaiser (43) gratulierte nicht nur, sondern verriet auch, dass sie ein gutes Gefühl hatte: "Glückwunsch, ihr beiden. Als wir über die Malediven gesprochen haben, hatte ich schon so 'ne Ahnung." Auch Papa Ralf meldete sich ganz stolz zu Wort. Er teilte den Beitrag in seiner Story und schrieb: "Herzlichen Glückwunsch ihr zwei. Wurde ja auch Zeit." Die Fans von David und Vivien überzogen die Kommentarspalten mit Herz-Emojis und Feuersymbolen.

David und Vivien verbindet nicht nur die Liebe, sondern auch der Asphalt. Beide sind im Motorsport zu Hause. Vivien stieg bereits mit 13 Jahren in den Rennanzug und wurde 2015 als jüngste und einzige Fahrerin in die Audi Sport Racing Academy aufgenommen. Bis heute sitzt die Rennfahrerin regelmäßig im Cockpit. David fährt aktuell für das Haupt Racing Team als Ford-Werksfahrer. Kennengelernt haben sich die beiden über Freunde, seit 2018 gehen sie gemeinsam durchs Leben. Gegenüber RTL beschrieb David seine Partnerin einmal als seine Stütze, besonders in harten Zeiten. Auch Ralf zeigte sich in der Vergangenheit angetan von seiner zukünftigen Schwiegertochter. Abseits des Lärms der Boxengasse teilen die beiden offenbar das, was jede gute Beziehung ausmacht: Vertrauen, Teamgeist und eine große Portion Nähe.

Instagram / vivien_keszthelyi David Schumacher und seine Partnerin Vivien Keszthelyi, Oktober 2025

Instagram / vivien_keszthelyi Vivien Keszthelyi und David Schumacher, September 2025

Instagram / davidschumacher_official Vivien Keszthelyi und David Schumacher