US-Drogenbehörde ermittelte jahrelang gegen Jeffrey Epstein

Jeffrey Epstein (†66) wurde offenbar nicht nur vom FBI und der Staatsanwaltschaft ins Visier genommen, sondern auch von der US-Drogenbekämpfungsbehörde DEA. Das berichtet der US-Sender CBS News unter Berufung auf ein bislang nicht öffentlich bekanntes Dokument. Das 69 Seiten starke Memo aus dem Jahr 2015 zeigt, dass die Ermittlungen gegen den verurteilten Sexualstraftäter mindestens fünf Jahre liefen. Neben Jeffrey werden darin 14 weitere Personen genannt, deren Namen jedoch geschwärzt sind. Das Verfahren mit dem Codenamen "Chain Reaction" wurde laut den Unterlagen am 17. Dezember 2010 in New York eröffnet.

Im Zentrum der Ermittlungen standen offenbar Finanztransaktionen, möglicherweise in Zusammenhang mit Drogen- und Prostitutionsdelikten. Laut dem Dokument wurde gegen Jeffrey und seine mutmaßlichen Mittäter wegen "illegaler Geldtransfers im Zusammenhang mit Drogenhandel und/oder Prostitution auf den Amerikanischen Jungferninseln und in New York City" ermittelt. Auffällig ist, dass der Fall in den Unterlagen als "laufend" geführt wurde. Das bedeutet, dass die Ermittlungen auch fast fünf Jahre nach Beginn noch nicht abgeschlossen waren. Was genau die DEA herausfand und warum der Fall nie öffentlich wurde, bleibt unklar.

Der demokratische Senator Ron Wyden sieht in der neuen Enthüllung ein Alarmzeichen. In einem Brief an DEA-Chef Terrance C. Cole schrieb er, die Ermittlungen deuteten darauf hin, dass Jeffrey Teil einer grenzüberschreitenden kriminellen Verschwörung gewesen sei und in großem Umfang Drogenhandel sowie Prostitution betrieben habe. Ron kritisiert zudem die "exzessiven Schwärzungen" in den Akten, die weit über das hinausgingen, was das Gesetz zur Offenlegung der Epstein-Akten erlaube. Der Senator will nun wissen, warum gegen Jeffrey und die anderen Beteiligten nie Anklage wegen Drogenhandels oder Finanzkriminalität erhoben wurde. Zudem fragt er, ob die Ermittlungen nach Beginn von Donald Trumps (79) erster Amtszeit im Jahr 2017 bewusst nicht weiterverfolgt wurden, um Jeffrey und seine mutmaßlichen Komplizen zu schützen.

