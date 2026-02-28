"Mein Leben": Paulina Ljubas vertraut Tommy Pedroni blind

Paulina Ljubas (29) und Tommy Pedroni (30) sind überglücklich miteinander. Die Realitystars sind seit Ende 2023 ein Paar, nachdem sie sich bei den Dreharbeiten zu "Germany Shore" kennengelernt hatten. Über zwei Jahre später leben die beiden zusammen in Nizza und könnten nicht verliebter sein. In einer aktuellen Instagram-Story gewährt Paulina nun einen ganz privaten Einblick in ihre Gefühlswelt. "Manchmal bringt so eine Zeit ohne einander die ganzen aufregenden Gefühle wieder richtig hoch. Ich war heute so aufgeregt wie am Anfang. Ich kann euch nicht beschreiben, wie sehr ich mich heute auf Tommy gefreut habe. Ohne ihn ist es einfach nicht mehr 'mein Leben'. Wir drei gehören zusammen, als Familie", schreibt die Influencerin.

Doch die 28-Jährige geht in ihrer Nachricht noch weiter und spricht über das wichtigste Fundament ihrer Beziehung: das bedingungslose Vertrauen. "Ich wünsche wirklich jedem von Herzen einen Partner, dem ihr blind vertrauen könnt. Wo ihr nie nachts wachliegt und denkt, ihr werdet belogen und betrogen. Nein, der wird sich nicht ändern, auch nicht für dich. Gib dem netten Mann eine Chance", ergänzt sie in ihrer Story. Damit macht sie deutlich, wie wichtig ihr die Stabilität und Ehrlichkeit in ihrer Partnerschaft mit Tommy sind. Die beiden feierten im September 2025 bereits ihr zweijähriges Beziehungsjubiläum.

Beim ersten Kennenlernen funkte es zwischen Paulina und Tommy keineswegs sofort. Wie die Reality-TV-Bekanntheit im Podcast "deep und deutlich" verriet, war ihr erster Eindruck von dem Realitystar sogar ziemlich negativ. "Das war das allererste, was ich von ihm gesehen habe. Da habe ich mir gedacht: 'Okay, wer ist das jetzt?'", erinnerte sich Paulina. Sie habe Tommy zunächst lediglich dadurch wahrgenommen, dass er zusammen mit seiner damaligen Partnerin im Netz über sie gelästert habe. Erst als die beiden gemeinsam für eine TV-Show gebucht wurden, begegneten sie sich persönlich. "Da habe ich gedacht: Oh, nein, der geht bestimmt zum Lachen in den Keller. Ich habe gedacht, er wäre richtig arrogant", gestand Paulina. Tommy habe ihr beim Kennenlernen als erster Mann überhaupt kein Kompliment gemacht – genau das habe ihn für Paulina schließlich spannend gemacht.

IMAGO / BOBO Paulina Ljubas und Tommy Pedroni, Oktober 2025

Instagram / paulina_ljubas Tommy Pedroni und Paulina Ljubas

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas, Reality-TV-Star