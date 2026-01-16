Demi Moore wird globales Werbegesicht für Luxus-Marke

Demi Moore (63) startet mit einem Paukenschlag ins neue Jahr: Die Schauspielerin wird die neue globale Botschafterin der Luxus-Haarpflegemarke Kérastase, wie das Unternehmen bekanntgab. Nach einem Hollywood-Traumjahr 2025 mit Golden Globe, SAG Award und einer Oscar-Nominierung setzt Demi damit ihren Lauf fort – und zwar auf internationaler Bühne. In einer Pressemitteilung zur Verkündung des Engagements ließ sie verlauten: "Mein Leben war geprägt von Liebe, Wachstum und neuen Erfahrungen – und mein Haar war all die Zeit an meiner Seite."

Demi ist seit jeher für ihre radikalen Haar-Verwandlungen bekannt – vom komplett rasierten Kopf in "Die Akte Jane" bis hin zu ihrem heutigen Markenzeichen, dem langen, tiefschwarzen Haar. Für die Schauspielerin ist die Mähne weit mehr als Styling: "Ich glaube, Haar trägt eine ganz besondere Energie in sich: unsere Erlebnisse, unser Selbstbewusstsein und unsere Individualität", betont Demi in der Kérastase-Pressemitteilung. Diese Haltung spiegelt auch ihre jüngste Arbeit in dem Film "The Substance" wider, in dem sie eine Entertainerin verkörpert, die verzweifelt gegen das Älterwerden ankämpft – und sich vor der Kamera bewusst ungeschönt zeigt.

Abseits von Awards, Filmsets und Luxusdeals spielt sich Demis Leben längst nicht mehr nur im grellen Rampenlicht ab. Die dreifache Mutter betont immer wieder, wie wichtig ihr persönliche Entwicklung und innere Stabilität sind – gerade nach schwierigen Phasen mit Suchtproblemen und gescheiterten Ehen. Zuletzt plauderte sie in einem Interview offen und reflektiert über die zurückliegende Ehe mit Bruce Willis (70), der mit seiner fortschreitenden Demenz-Erkrankung in den Medien präsent bleibt.

Imago Demi Moore auf der Gucci-Fashion-Show, Mailand 2025

Getty Images Demi Moore bei den 97. Oscars

Getty Images Demi Moore und Bruce Willis mit ihren Töchtern, 2001