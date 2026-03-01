Action und Romantik: "The Gorge" erobert Streaming-Charts

Der Sci-Fi-Thriller "The Gorge" hat sich an die Spitze der Apple-TV-Streamingcharts gesetzt und begeistert mit einem außergewöhnlichen Genre-Mix aus Action, Horror, Romantik und Abenteuer. In dem Film, der laut Kino.de am 14. Februar 2025 auf der Plattform gestartet ist, spielen Miles Teller (39) und Anya Taylor-Joy (29) die Hauptrollen. Sie verkörpern zwei Elite-Scharfschützen, die für einen mysteriösen Wachposten am Rande einer Schlucht rekrutiert werden. Ihre Mission: Das, was in der Tiefe schlummert, darf auf keinen Fall nach draußen gelangen. Nach einem Moment der Unachtsamkeit finden sie sich jedoch plötzlich selbst inmitten dessen wieder, was sie eigentlich vor dem Ausbruch bewahren sollten.

Die beiden Scharfschützen versuchen verzweifelt, einen Ausweg aus der gefährlichen Situation zu finden. Andernfalls drohen sie selbst Teil des düsteren Geheimnisses zu werden, das sie bewachen sollten. Bei den Zuschauern kommt der 127-minütige Film gut an, wie die Rotten-Tomatoes-Werte zeigen: Während die Fachpresse 62 Prozent Zustimmung vergab, zeigt sich das Publikum mit 75 Prozent deutlich zufriedener. Fans loben vor allem die gelungene Kombination verschiedener Genres. "'The Gorge' ist ein Film, der vieles richtig macht, indem er Action, Romantik und ein bisschen Spannung zu einer gut durchdachten Geschichte kombiniert", schreibt ein begeisterter Zuschauer. Ein anderer schwärmt: "Ich habe schon lange nicht mehr so einen Film gesehen, der Action und Romantik verbinden kann, meiner Meinung nach ist dieser Film ein absolutes Meisterwerk."

Regie bei "The Gorge" führte Scott Derrickson, der bereits für "Doctor Strange" hinter der Kamera stand. Das Drehbuch schrieb er gemeinsam mit Zach Dean, der auch für "The Tomorrow War" verantwortlich zeichnete. Besonders der Genrewechsel von der Romanze zum Überlebenshorror scheint bei den Fans gut anzukommen. "Die Prämisse von 'The Gorge' und der Genrewechsel von der verlockenden Romanze zum Überlebenshorror liefert euch eine gute Zeit", heißt es in einer Publikumsrezension. Ein weiterer Zuschauer betont: "Jede Minute dieses Films war notwendig. Er ist eine perfekte Kombination aus Romantik, Action und Horror." Wer sich selbst ein Bild von dem Hype machen will, braucht lediglich ein Apple-TV-Abo – dort finden sich neben "The Gorge" auch weitere Titel wie "The Studio" oder "My Friends & Neighbours" im Programm.

Imago Miles Teller und Anya Taylor-Joy in einer Szene aus "The Gorge" (2025)

