Emotionale Geständnisse: Pink offenbart Fehlgeburt 2016

Pink (46) hat auf Instagram einen sehr persönlichen Blick auf ihr Jahr 2016 geworfen – und dabei ein bislang verborgenes Kapitel ihres Lebens offengelegt. Die Sängerin erinnerte sich in einem ausführlichen Post an die Monate, in denen sie "fast das ganze Jahr schwanger" gewesen sei, und verriet, dass sie einige Zeit vor der Geburt ihres Sohnes Jameson eine Fehlgeburt erlitten hatte. Ende Dezember 2016 kam Jameson zur Welt, doch nur wenige Monate zuvor hatte Pink ein Baby verloren, über das die Öffentlichkeit damals nichts erfahren hatte. Zum ersten Mal teilt sie dieses schmerzhafte Erlebnis jetzt mit ihren Fans und zeigt, wie nah in ihrem Leben Glück und Trauer beieinanderlagen – an der Seite ihres Mannes Carey Hart (50) und ihrer Tochter Willow Sage, die zu diesem Zeitpunkt gerade fünf Jahre alt war.

In ihrem emotionalen Rückblick beschreibt die Musikerin, dass die Schwangerschaft, die in einer Fehlgeburt endete, "nicht länger als zehn Wochen" gedauert habe. Details zu dem Verlust behält sie weiter für sich, macht aber deutlich, wie sehr diese Zeit sie geprägt hat. Nach außen hin absolvierte die "Trustfall"-Interpretin damals weiter ihre Termine, während sie privat mit der Trauer um das ungeborene Kind lebte. Gemeinsam mit Carey traf sie schließlich die Entscheidung, es noch einmal zu versuchen – und kurze Zeit später klappte es erneut. Im November 2016 teilte Pink die freudige Nachricht einer neuen Schwangerschaft erstmals mit Fans und Medien, wenige Wochen darauf, am 26. Dezember, wurde Jameson geboren. "Am Tag nach Weihnachten war er endlich bereit für diese Welt, und meine Welt stand noch mehr auf dem Kopf. Unsere Familie war komplett", schrieb sie in ihrem Post.

Der Instagram-Rückblick zeigt auch, wie eng für Pink Familienleben und Karriere miteinander verbunden sind. Die Sängerin, die seit vielen Jahren mit Carey verheiratet ist, gibt ihren Followern immer wieder private Einblicke in ihren Alltag mit den beiden Kindern. Tochter Willow begleitet die Popmusikerin gelegentlich zu Auftritten und stand sogar schon mit ihr auf der Bühne, während Jameson in Pinks Posts oft als fröhlicher Wirbelwind zu sehen ist. In Interviews betont die Künstlerin regelmäßig, wie wichtig ihr ein stabiles Zuhause und gemeinsame Zeit abseits der Scheinwerfer sind. Auf Social Media dokumentiert sie Familienurlaube, kleine Alltagsmomente und besondere Feiertage – und zeigt damit auch jetzt, dass zu ihrem Familienglück nicht nur die strahlenden, sondern auch die besonders verletzlichen Erinnerungen gehören.

Instagram / pink Pink zeigt sich schwanger und mit Tochter Willow im Jahr 2016

Getty Images Carey Hart und Pink, Ehepaar

