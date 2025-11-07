"Ein Tag für zwei": Garry Secret ruft Datingformat ins Leben

Garry Secret (21) hat nach seiner Trennung von Jessica eine neue Mission gestartet: Er möchte anderen helfen, die große Liebe zu finden. Auf seinem Instagram-Kanal verkündete er jetzt ein Datingformat mit dem Titel "Ein Tag für zwei". Dabei können sich Singles über einen Link in seiner Bio bewerben, um von Garry höchstpersönlich verkuppelt zu werden. "Ich bin wirklich so aufgeregt, euch das zu sagen", schwärmte er in einem Video und erklärte, wie das Ganze ablaufen soll: "Mein Team und ich organisieren für euch das perfekte 24-Stunden-Date – und das wird mit einem Kamerateam begleitet!"

Das Konzept dahinter klingt simpel, aber aufregend. Interessierte Teilnehmer müssen zunächst einen Fragebogen ausfüllen, auf dessen Basis Garry das perfekte Match zusammenstellt. Sobald er ein passendes Paar gefunden hat, wird ein Treffen arrangiert, bei dem die Teilnehmer "verrückte Sachen erleben", wie der 21-Jährige verspricht. Ziel ist eine intensive gemeinsame Zeit von einem Tag, mit Aktivitäten, die die Begleitung der Singles besonders machen sollen. Über die nächsten Schritte und die Abläufe hält der Social-Media-Star seine Follower laufend informiert und motiviert sie, Teil des aufregenden Projekts zu werden. "Das Ding ist, es hat eh keiner Bock, alleine zu sein", so Garry weiter in seiner Ankündigung.

Vor wenigen Wochen hatte Garry noch ganz andere Erfahrungen mit der Welt des Datings gemacht. Nach der Trennung von Jessica testete der Social-Media-Star die App Hinge – allerdings mit überschaubarem Erfolg. "Ich habe das ausprobiert, wurde dann aber auch direkt wieder gesperrt, weil ich mich nicht verifizieren wollte. Und dann haben die gedacht, ich bin fake", erzählte er offen im Interview mit Promiflash. Den Ausflug in die Welt der Dating-Apps beendete er schnell wieder und merkte: Ablenkung brachte ihm nichts.

Anzeige Anzeige

Imago Garry Secret im Oktober 2025

Anzeige Anzeige

Imago Garry Secret, Influencer

Anzeige Anzeige

Imago Garry Secret und Jessica, Mai 2025