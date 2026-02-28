Garry Secret ehrlich: Familie sah Liebescomeback kritisch

Garry Secret (21) und Jessica haben sich nach ihrer Trennung wieder zusammengerauft. Doch nicht alle waren von Anfang an begeistert von ihrem Neustart: Wie der Social-Media-Star jetzt im Promiflash-Interview verrät, standen sowohl seine als auch ihre Familie dem großen Liebescomeback zunächst skeptisch gegenüber. "Wenn wir ehrlich sein müssen, ist es einfach so, dass logischerweise auch ein großes Fragezeichen bei denen im Kopf war", gibt Garry offen zu. Die Emotionen seien hochgekocht und es sei völlig normal, dass das an Freunden oder Familie nicht vorbeigehe, erklärt der 21-Jährige.

Der Grund für die anfängliche Skepsis liegt auf der Hand: In der Vergangenheit ist zwischen Garry und Jessica viel passiert. "Viele Unstimmigkeiten, viele Streitigkeiten, die halt wirklich auch über die Grenzen hinausgeschossen sind bei uns beiden", erklärt Garry im Gespräch. Sogar Worte seien gefallen, die man sich nicht gegenseitig an den Kopf hätte schmeißen müssen, gibt er zu. Kein Wunder also, dass die Familien das erneute Zusammenkommen der beiden eher kritisch betrachteten.

Mittlerweile hat sich die Lage jedoch deutlich entspannt. Jessica ist gerade bei Garry und seiner Familie zu Besuch und die Stimmung könnte kaum besser sein. "Es ist einfach alles super schön und sogar noch besser jetzt hier in Bochum", schwärmt der TikToker im Promiflash-Interview über die gemeinsame Zeit. Offenbar haben die Familien des Paares nun erkannt, dass die beiden es ernst meinen mit ihrem Neuanfang. Die anfänglichen Zweifel scheinen verflogen zu sein und Garry und Jessica können ihre Beziehung nun wieder mit voller familiärer Unterstützung genießen.

Anzeige Anzeige

Privat / Garry Secret Garry Secret mit Freundin Jessica, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Privat / Garry Secret Garry Secrets Freundin Jessica mit seiner Mama Klarissa

Anzeige Anzeige

Privat / Garry Secret Garry Secret mit seiner Freundin Jessica