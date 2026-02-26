Enthüllt: So fanden Garry Secret und Jessica wieder zusammen

Lange rätselten ihre Fans, wie es nach der Trennung plötzlich zu ihrem Liebes-Comeback kommen konnte – jetzt lüften Garry Secret (21) und seine Jessica das Geheimnis. Im Gespräch mit Promiflash erzählen die Social-Media-Stars, wie sie Ende des vergangenen Jahres wieder zueinanderfanden. "Jessi hat sich ja übers Handy getrennt. Das heißt, wir hatten keinen richtigen Moment, noch mal über alles zu reden", erinnert sich der 21-Jährige. Viele Fragen seien für ihn offen geblieben. Zwar habe er nach dem Liebes-Aus noch "sehr drum gekämpft", doch kam keine positive Rückmeldung. Monate später habe sich durch berufliche Telefonate wieder Kontakt ergeben. "Der Ball liegt bei dir", habe er Jessica schließlich gesagt – doch die sah das etwas anders: "Ich würde sagen, der Ball liegt einfach in der Mitte." Und kurzerhand beschlossen sie, sich genau dort zu treffen.

Was laut Garry zunächst "eine Schnapsidee" war, wurde plötzlich ernst: Die beiden buchten ein Hotel – eigentlich ohne feste Absicht, wieder ein Paar zu werden. "Wir wollten uns nicht treffen mit der Intention: 'Hey, wir fangen jetzt wieder eine Beziehung an'", betont er. Doch als sie sich wiedersahen, sei sofort wieder etwas aufgeflammt: "Wir hatten uns auch direkt geküsst", verrät er. Trotzdem blieb Unsicherheit auf beiden Seiten. Garry beschreibt das heimliche Wiedersehen fast wie "eine Affäre im Hotelzimmer", sogar ein älteres Paar habe sie erkannt und überrascht gefragt, ob sie nicht getrennt seien. Nach einem weiteren Treffen im Hotel fanden sie schließlich "final Ende des Jahres" wieder zueinander – diesmal mit klarer Entscheidung für ihre Liebe.

Dass die beiden ihre Annäherung zunächst unter dem Radar hielten, war eine ganz bewusste Entscheidung. Erst am Valentinstag teilten Garry und Jessica ihr Liebesglück dann doch mit ihren Fans und posteten das viel beachtete gemeinsame Strandvideo auf Instagram. "Das Versteckenspielen hat ein Ende... Ich durfte in das Jahr 2026 mit der Person starten, die die gleichen lockigen Haare hat und die ihr bereits auch schon kennt", schrieb der Influencer damals ganz offen unter den Clip und bestätigte damit offiziell das Liebes-Comeback. In einem ehrlichen Statement berichtete Garry außerdem: "Der Neustart soll nicht dort anknüpfen, wo alles aufgehört hat, sondern bewusster sein – mit Learnings aus der Auszeit und ohne Druck von außen." Künftig wollten die beiden ihr Liebesleben privater halten und bewusst keine klassischen Couple-Posts mehr teilen. "Manchmal bedeutet Liebe auch, Dinge ruhiger und privater wachsen zu lassen", erklärte er.

Privat / Garry Secret Garry Secret mit Freundin Jessica in Dubai, Februar 2026

IMAGO / Gartner Garry Secret, Social-Media-Star

Privat / Garry Secret Garry Secret mit seiner Freundin Jessica nach ihrem Liebes-Comeback, Februar 2026