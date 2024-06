Werden sich Jake Gyllenhaal und seine Jeanne bald verloben?

Deutet Jake Gyllenhaal (43) hier etwa an, seiner Liebsten bald die Frage aller Fragen zu stellen? Bereits seit 2018 gehen der Schauspieler und seine Jeanne Cadieu gemeinsam durchs Leben. Ihre Liebe leben die beiden aber hauptsächlich im Privaten aus. Bisher stand für Jake seine Karriere an erster Stelle, wie er in einem Interview mit The Hollywood Reporter preisgibt. Das scheint sich nun aber geändert zu haben! "Ich bin jetzt an einem Punkt in meinem Leben, an dem ich merke, dass die Familie wirklich das Einzige ist, was für mich zählt", verrät der "Road House"-Darsteller. Deutet er damit etwa an, dass er und seine Jeanne demnächst den nächsten Schritt wagen werden?

Sollte Jake bald um die Hand seiner Liebsten anhalten, müsste er allerdings stark an sich gearbeitet haben. Denn im vergangenen Jahr verriet eine Quelle gegenüber OK! Magazine, dass der 43-Jährige zu nervös sei, seiner Partnerin einen Ring an den Finger zu stecken. "Es scheint, als ob jedes Mal, wenn er anfängt, sich ernsthaft mit jemandem zu beschäftigen, ein Alarm in ihm losgeht und er sich zurückzieht", behauptete ein Insider damals. Hat Jake also den angeblichen Anflug von Panik, wenn es ums Thema Hochzeit geht, nun bekämpfen können?

Obwohl Jake und Jeanne bereits seit über sechs Jahren gemeinsam ihren Alltag bestreiten, gaben sie erst im Jahr 2021 ihr erstes Paar-Debüt bei der Premiere des Netflix-Thrillers "The Lost Daughter". Die Regie des Films übernahm Jakes Schwester, Maggie Gyllenhaal (46). In einem Gespräch mit People im vergangenen Jahr erklärte der Schauspieler, dass er es liebe, dass sich seine Fans für ihn und seine Liebste interessieren, machte aber deutlich, wie wichtig dem Paar ihre Privatsphäre sei: "Gleichzeitig ist es allerdings so, dass das, was uns gehört, uns gehört."

Getty Images Jake Gyllenhaal, Schauspieler

Getty Images Jake Gyllenhaal und Jeanne Cadieu, Mai 2022

