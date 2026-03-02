Sterling K. Brown enthüllt Fitness-Geheimnis für sexy Rollen

Sterling K. Brown (49) präsentierte sich auf dem roten Teppich der Actor Awards 2026 in absoluter Topform. Bei der Veranstaltung am 1. März im Shrine Auditorium in Los Angeles erschien der Schauspieler gemeinsam mit seiner Ehefrau Ryan Michelle Bathe, die im Gespräch mit Keltie Knight (44) bei "Live From E! Actor Awards 2026" verriet, wie ihr Mann für seine Auftritte in der Hulu-Serie "Paradise" in Form bleibt. "Ich weiß, was es braucht, um sexy zu bleiben", erklärte Ryan. "Dieser Mann arbeitet sich... Ich wollte ‚den Hintern ab‘ sagen, aber eigentlich arbeitet er ihn auf." Sterling war in der Kategorie Bester Schauspieler in einer Dramaserie nominiert, musste sich am Ende jedoch gegen Noah Wyle (54) geschlagen geben.

Das beeindruckende Fitnessprogramm des Schauspielers ist umso bemerkenswerter, da Sterling im April seinen 50. Geburtstag feiern wird. Für den runden Geburtstag hat seine Frau Ryan eine besondere Feier geplant, wie er auf dem roten Teppich verriet: "Es wird ein Roast geben – die Leute werden sich über mich lustig machen. Meine Frau plant das alles. Ich dachte, ich hätte das Sagen, aber sie meinte: ‚Nein, nein, ich übernehme das.‘ Deshalb freue ich mich schon darauf." Der aus This Is Us-Darsteller nimmt die humorvolle Geburtstagsfeier offenbar gelassen.

Dass Sterling für seine Rolle in dem politischen Thriller "Paradise" auch Nacktszenen übernehmen muss, bereitet dem Emmy-Gewinner keinerlei Kopfzerbrechen. "Ist es schwer? Nein. Warum? Weil ich tatsächlich ein Exhibitionist bin", verriet er dem Magazin People. Seine Frau habe ihm schon öfter gesagt: "Willst du bitte etwas anziehen?" Darauf antworte er stets: "Nur wenn ich muss." Der Schauspieler plant sogar, sich auch in Zukunft weiter vor der Kamera zu entblößen – zumindest solange man ihn darum bittet. "Hoffentlich wollen die Leute es noch sehen", erklärte er. "Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Wir werden sehen."

Getty Images Sterling K. Brown bei den 32. Actor Awards, März 2026

Getty Images Ryan Michelle Bathe und Sterling K. Brown bei den 32. Actor Awards im Shrine Auditorium in Los Angeles, März 2026

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Sterling K. Brown, US-amerikanischer Schauspieler