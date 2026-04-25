Intimpiercing: Darum verzögert sich Anne Wünsches Sexpuppe

Anne Wünsche (34) sorgt mit einem ganz besonderen Projekt für Aufsehen: Die Social-Media-Bekanntheit arbeitet derzeit an ihrer eigenen Sexpuppe, die sie bereits im vergangenen Herbst auf der Erotikmesse Venus in Berlin vorgestellt hatte. Wie sie nun in einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt, erklärt, ist die Puppe allerdings bis heute noch nicht marktreif. Der Grund: Anne besteht auf einer extrem detailgetreuen Umsetzung ihres Körpers und hat es bewusst nicht eilig: "Eigentlich braucht man für so ein Projekt einen 3D-Scan, aber ich hatte zu dem Zeitpunkt wenig Zeit und habe es stattdessen über Fotos gelöst. Das ist vermutlich auch der Grund, warum sich das Ganze ein bisschen länger hinzieht als geplant." Ursprünglich sollte das Spielzeug schon im Dezember fertig sein.

Mittlerweile stimmt der Körper der Figur aber immer mehr mit Annes Vorstellungen überein. Mit einem Detail ringt Anne jedoch noch: dem Gesicht. "Ich bin noch nicht ganz glücklich, deshalb feilen wir aktuell noch an den Feinheiten", räumt die Erotik-Influencerin ein. Sie ergänzt zudem: "Der Körper ist schon ziemlich nah am Original, nur mit dem Gesicht bin ich noch nicht hundertprozentig zufrieden." Gleichzeitig weiß die ehemalige TV-Darstellerin, worauf ihre Fans besonderen Wert legen: Viele ihrer Kunden kennen sie von Plattformen wie OnlyFans und BestFans, wo sie mit freizügigen Inhalten ihr Geld verdient. Für sie muss die Puppe auch im Intimbereich exakt gestaltet werden: "Ich habe zum Beispiel ein Intimpiercing, und das musste die Puppe unbedingt auch bekommen. Das war mir persönlich sehr wichtig."

Wie lukrativ die Erotikbranche ist, verriet Anne kürzlich auch mit knallharten Zahlen. Vor zwei Monaten zeigte sie auf Instagram, was bei ihr auf OnlyFans unterm Strich zusammenkommt. Auf ihrem Handy war zu sehen: Insgesamt hatte sie dort über 3,6 Millionen Euro eingenommen. "Wir sind aktuell bei über 90.000 für den Februar", behauptete Anne und sie schob hinterher: "Es ist kein Scam, es ist kein Schei*, es ist kein Fake, es ist wirklich so." Doch diese hohe Summe war laut ihren Angaben eher ein kleiner Dämpfer: Im Januar soll ihr Monatsverdienst fast doppelt so hoch gewesen sein wie im Februar.

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, November 2025

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Februar 2026