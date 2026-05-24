König Charles überrascht Fans im Royal Shakespeare Theatre

Mit dieser Aktion hat König Charles III. (77) am Abend für strahlende Gesichter im Publikum gesorgt: Der Monarch tauchte überraschend im Royal Shakespeare Theatre in Stratford-upon-Avon, der Geburtsstadt des Dramatikers, auf und setzte sich für die Vorstellung des Stücks "Der Sturm" einfach mitten unter die Besucher. Wie der Standard berichtet, verfolgte Charles die ausverkaufte Aufführung mit Hollywoodstar Kenneth Branagh (65) in der Hauptrolle als Prospero. Es ist das erste Mal, dass er diese Figur spielt – und das nach bereits 35 Shakespeare-Produktionen. Für den Schauspieler ist der Auftritt zudem eine besondere Rückkehr: Zum ersten Mal seit über 30 Jahren steht er wieder auf der dortigen Bühne. Viele Theatergäste zückten spontan ihre Handys, als der König dann zwischen den künstlerischen Direktoren Daniel Evans und Tamara Harvey Platz nahm und entspannt nach hinten gelehnt das Geschehen auf der Bühne beobachtete.

Schon bei seiner Ankunft vor dem traditionsreichen Haus wurde Charles mit Jubel und Applaus empfangen. Vor dem Eingang begrüßten ihn der Lord Lieutenant von Warwickshire, Tim Cox, sowie die Co-Chefs der Royal Shakespeare Company, bevor es für den Royal in den Saal ging. In der Nähe des Königs saß auch Starregisseur Richard Eyre, der die aktuelle Inszenierung für die Royal Shakespeare Company (RSC) verantwortet. In der Pause bekam Charles ein Getränk gereicht und nutzte die Unterbrechung, um einen Blick hinter die Kulissen zu werfen: Im Kostümbereich der Truppe bewunderte unter anderem eine Krone aus einer "Edward II"-Produktion des Vorjahres.

Für die Mitarbeiter der Royal Shakespeare Company wurde der königliche Abstecher ebenfalls zu einem besonderen Moment. Charles ist seit 2024 Schirmherr der Gesellschaft und folgt damit seiner Mutter Königin Elizabeth II., die diese Rolle seit der Gründung 1961 innehatte. Er schaute sich fasziniert berühmte Kostüme aus der RSC-Geschichte an. So strich er über den Stoff eines Kleids, das Dame Judi Dench (91) 2003 in "Ende gut, alles gut" getragen hatte, und studierte Robe und Umhang von David Tennant (55) aus "Richard II" von 2013. Auch ein Gewand von Antony Sher aus einer "Richard III"-Inszenierung aus den 80ern wurde hervorgeholt. Die historischen Outfits bezeichnete der König laut Berichten bewundernd als "brilliant" – ein Wort, das seine enge Verbindung zu Shakespeare und zur Theaterwelt deutlich macht.

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Getty Images König Charles III. im Theater

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Getty Images König Charles III. im Gespräch mit Sir Kenneth Branagh nach der RSC-Aufführung von "The Tempest" in Stratford-upon-Avon

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Getty Images König Charles III. spricht mit Daniel Evans während einer Kostümpause bei der RSC-Aufführung von "The Tempest" in Stratford-upon-Avon