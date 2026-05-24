Unter Bedingung: Prinz Harry hofft auf Treffen mit Charles

Prinz Harry (41) könnte seinem Vater König Charles (77) nun schon bald wieder gegenüberstehen: Wie Royal-Expertin Ingrid Seward jetzt gegenüber dem britischen Portal Mirror erklärt, sei ein Sommerbesuch des Herzogs von Sussex gemeinsam mit Ehefrau Herzogin Meghan (44) sowie den Kindern Prinz Archie (7) und Prinzessin Lilibet (4) auf Schloss Balmoral in Schottland durchaus denkbar. Das abgeschirmte Anwesen gilt als geeigneter Treffpunkt, da der Monarch dort Zeit mit seiner Familie verbringen kann und in den umliegenden Cottages ausreichend Platz für die Sussexes vorhanden ist. Doch bevor Harry seine Koffer packt, müsste er sich laut der Adelsexpertin auf klare Vorgaben einstellen.

Ingrid Seward betont, dass ein mögliches Wiedersehen nur unter strenger Diskretion stattfinden könne. "Sie würden sie wahrscheinlich Vertraulichkeitsvereinbarungen und allerlei andere Dinge unterschreiben lassen", erklärte die Expertin laut Mirror. Um zusätzliche Spannungen zu vermeiden, soll insbesondere ein Aufeinandertreffen mit Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) ausgeschlossen werden: "Ich denke, der König würde sehr genau auswählen, wer zeitgleich vor Ort ist – und William und Kate wären es sicher nicht. Wenn doch, wäre ich echt überrascht." Zudem würde für Harry das Sicherheitsthema entfallen: Auf königlichem Boden würde die Familie umfassenden Schutz genießen.

Seit seinem Rückzug aus dem Königshaus im Jahr 2020 ist das Verhältnis zwischen Harry und der königlichen Familie tief zerrüttet. Der Prinz und seine Ehefrau hatten ihre royalen Pflichten niedergelegt und leben seitdem mit Archie und Lilibet in Kalifornien. Öffentliche Auftritte des Paares, wie das Interview mit Oprah Winfrey (72) sowie Harrys Memoiren "Spare", haben das Verhältnis weiter belastet. Zuletzt gab es kaum Anzeichen für eine Annäherung zwischen den Sussexes und dem Rest der Familie, abgesehen von einem kurzen persönlichen Treffen zwischen Harry und Charles im letzten Sommer. Ob es nun wieder zu einer Versöhnung kommen könnte, bleibt abzuwarten.

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John Phillips/Getty Images Prinz Harry und König Charles III. im April 2019

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POOL/AFP via Getty Images König Charles, Herzogin Meghan und Prinz Harry, 2019

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Getty Images König Charles III., Prinz William und Prinz Harry, 2017