Pläne: Wird Prinz William die WM mit Sohn George besuchen?

Kommt Prinz William (43) diesen Sommer in die USA – und bringt er Sohn Prinz George (12) gleich mit? In Großbritannien kursieren Berichte, wonach William die FIFA-Weltmeisterschaft in den Vereinigten Staaten besuchen könnte, um England beim Gruppenspiel in New Jersey am 27. Juni anzufeuern. Besonders spannend daran: Dem Vernehmen nach könnte er dabei seinen elfjährigen Sohn George im Gepäck haben. Autor Christopher Andersen, der ein Buch über Prinzessin Kate geschrieben hat, erklärte gegenüber Fox News Digital, William erwäge eine Familienreise mit den royalen Kindern. Ein Freund der Middleton-Familie soll ihm gesagt haben, die Familie sei "vor Begeisterung aus dem Häuschen", nicht zuletzt, weil George "ein leidenschaftlicher Fußballfan" sei.

Falls es tatsächlich dazu kommt, wäre es eine historische Premiere: "Dies wäre der erste bekannte Besuch in den USA durch zwei zukünftige Könige, die gemeinsam reisen", so Andersen. Auch für Georges Geschwister wäre es das erste Mal auf amerikanischem Boden. Reisebegleiterin könnte dabei Prinzessin Kate (44) sein – und das aus einem protokollarischen Grund: Seit George im vergangenen Jahr zwölf Jahre alt wurde, dürfen direkte Thronfolger nicht mehr gemeinsam mit dem Nächsten in der Thronfolge reisen. William müsste also separat fliegen. Kate hingegen ist nicht an diese Regel gebunden und könnte George auf dem Transatlantikflug begleiten. Offiziell gibt es dazu allerdings noch keine Pläne. Ein Sprecher des Kensington Palace erklärte gegenüber Fox News Digital: "Es gibt derzeit keine öffentlichen Pläne für eine Reise in die USA. Wir hoffen aber auf eine starke Leistung von England!"

Einen Hintergrund, der eine solche Reise begünstigen könnte, liefert der kürzlich abgeschlossene Staatsbesuch von König Charles III. (77) und Königin Camilla (78), der in Großbritannien und den USA als großer Erfolg gewertet wurde. König Charles und seine Frau waren im April für vier Tage nach Washington, New York und Virginia gereist. William ist seit 20 Jahren Präsident und Patron des englischen Fußballverbandes und hat stets seine Leidenschaft für den Sport betont. Royalsexpertin Hilary Fordwich erklärte gegenüber Fox News Digital: "Er ist als 'Jedermann'-Fußballfan zu sehen und das würde seine Popularität zweifellos noch weiter steigern."

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