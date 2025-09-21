Gewusst? Sie waren die Ringträger bei Elton Johns Hochzeit

Elton John (78) hat ein besonders süßes Detail seiner Hochzeit mit David Furnish (62) enthüllt, an das er sich bis heute immer wieder gern erinnert. Am 21. Dezember 2014 gaben sich der weltberühmte Sänger und sein Partner nach neun Jahren Beziehung das Jawort auf ihrem Anwesen in Windsor. Dabei übernahmen die beiden Söhne Zachary und Elijah eine zentrale Rolle: Die damals ein und drei Jahre alten Buben durften die Hochzeitsringe tragen – aus Sicherheitsgründen an Plüschhasen befestigt. Elton beschreibt diesen Moment in seiner neuen Dokumentation laut People als "unglaublich süß". Die Hochzeit war damals keine pompöse Veranstaltung, sondern ein intimes Fest voller Herzlichkeit und Humor, das die Familie in den Mittelpunkt rückte und die besondere Verbindung zwischen ihm, David und den Kindern liebevoll feierte.

Die Gästeliste war prominent, aber überschaubar: Enge Freunde wie Ed Sheeran (34), David (50) und Victoria Beckham (51) sowie Ozzy Osbourne (†76) begleiteten das Paar an diesem emotionalen Tag. In der Doku berichtet Elton auch von der besonderen Bedeutung der Eheringe für ihn und David: Ursprünglich hatte der Musiker die beiden Schmuckstücke schon zu Beginn ihrer Beziehung während eines Aufenthalts in Paris gekauft, als Symbol für ihre Nähe. Damals ahnte Elton schon, dass David in Zukunft eine große Rolle in seinem Leben spielen würde, wie er betont. Die Entscheidung, genau diese Ringe in ihre Hochzeit zu integrieren, sollte die starke emotionale Verbindung unterstreichen, die das Paar von Beginn an verband.

Die Erinnerung an den Tag seiner Hochzeit mit David hütet Elton wie einen Schatz: "Das sind die goldenen Momente meines Lebens", erklärt er in der Dokumentation, die den passenden Titel "Touched by Gold" (dt.: Von Gold berührt) trägt. Bereits vor der Hochzeit teilte David auf Instagram damals ein süßes Detail: Ein Bild von den frisch geputzten Schuhen der Kinder – bereit für den großen Tag. Elton, der zu den fünf Interpreten mit den meisten verkauften Tonträgern weltweit zählt, hat in David und den Kindern sein persönliches Glück gefunden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Musiker Sir Elton John und Eheman David Furnish im Dezember 2005 in Windsor

Anzeige Anzeige

Getty Images Elton John, seine Söhne Zachary und Elijah und sein Mann David Furnish, März 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / sugarkikz Elton John und seine Söhne im Juli 2024