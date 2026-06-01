Fans sind genervt von Sylvie Meis' Instagram-Werbung

Sylvie Meis (48) ist nicht nur als Moderatorin bekannt, sondern auch als fleißige Werbepartnerin auf Instagram. Jetzt sorgt die tüchtige Geschäftsfrau erneut für Gesprächsstoff – diesmal mit einem Post, in dem sie Kollagenpulver als ihr aktuelles Schönheitsgeheimnis preist. "Für bessere Haut und ein stärkeres Bindegewebe mische ich immer anderthalb Löffel Kollagenpulver in meinen Smoothie", schrieb die Mutter eines Sohnes, die mit Dating-Situationen als berühmte Person hadert, dort – inklusive Markierung ihres Kooperationspartners. Für ihre rund 1,3 Millionen Follower auf Instagram ist das jedoch kein Einzelfall, sondern Teil einer langen Reihe an Werbeposts, die zuletzt für immer mehr Unmut in der Community sorgen.

Denn Sylvie macht nicht nur für Kollagenpulver Werbung. In der Vergangenheit schwärmte die Moderatorin bereits für Beauty-Drinks, Goldmasken und Hyaluron-Filler – immer wieder mit einem anderen vermeintlichen Schönheitsgeheimnis. Hinzu kommen Kooperationen für Brillen, Parfüm, Schmuck, Haar-Extensions, Unterwäsche, Discounter und Spielbanken. In den Kommentarspalten macht sich laut InTouch zunehmend Ernüchterung breit. "Als würde sie das alles wirklich selbst kaufen oder benutzen", schreiben Follower. Andere sind noch deutlicher: "Die denkt doch nur ans Geld und kriegt den Hals nicht voll!" Sylvie selbst hat ihr hohes Konsumniveau offen zugegeben: "Mein Lebensstandard ist sehr hoch", sagte sie laut Bild. "Ich habe viel Geld verdient. Aber ich brauche eine gewisse Sicherheit. Dafür muss und will ich weiter arbeiten." Dass ein einzelner Werbepost bis zu 20.000 Euro einbringen kann, dürfte dabei eine Rolle spielen.

Abseits ihrer Social-Media-Aktivitäten ist das Leben der gebürtigen Niederländerin, die sich nach ihrer Brustkrebsdiagnose 2009 besonders auf ihre mentale Stärke fokussieren musste, in den vergangenen Jahren von einigen Veränderungen geprägt gewesen. Bekannt wurde sie einst als Sylvie van der Vaart, als sie von 2005 bis 2013 mit dem deutschen Fußballprofi Rafael van der Vaart (43) verheiratet war. Vielen dürfte sie heute aber wohl als Moderatorin der Reality-Show Love Island VIP bekannt sein. Zuletzt sprach sie in einem Interview mit Gala über schwierige Phasen, die hinter ihr liegen, darunter auch schmerzhafte Trennungen – und über die Bedeutung, in turbulenten Zeiten bei sich selbst zu bleiben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sylvie Meis, Moderatorin

Anzeige Anzeige

RTLZWEI / Magdalena Possert "Love Island VIP"-Moderatorin Sylvie Meis, 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Sylvie Meis und Rafael van der Vaart, August 2008