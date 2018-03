Die Erfolgskomödie Fack ju Göhte geht am 26. Oktober in die dritte und finale Runde. Leider ohne Lisi Schnabelstedt (Karoline Herfurth, 33) – dafür gibt es aber ein Wiedersehen mit Lieblingslehrer Zeki Müller (Elyas M'Barek, 35), Danger (Max von der Groeben, 25) und Chantal (Jella Haase, 24). Nun wurde der erste Teaser veröffentlicht und der beweist: Der dritte Teil kann locker mit den vorherigen Filmen der Reihe mithalten. Das bestätigte auch Schauspielerin Julia Dietze (36) beim HAVAIANAS-Store-Opening in Berlin. Sie ist beim neuen Film ebenfalls mit dabei. "Die Zuschauer können sich auf sehr viel Spaß und Vergnügen vorbereiten, denn während ich das Drehbuch gelesen habe, musste ich manchmal wirklich laut lachen, weil es sehr, sehr lustige Dialoge und Szenen gibt", verriet die 36-Jährige gegenüber Promiflash.



