Zweite Staffel vom "Outlander"-Spin-off kommt im Herbst 2026

Outlander-Fans müssen sich zwar bald vom großen Serienepos um Claire und Jamie verabschieden, doch das nächste Kapitel im Universum steht schon in den Startlöchern: Noch während die achte und letzte Staffel von "Outlander" wöchentlich läuft, heizt ein erster Teaser die Vorfreude auf die zweite Staffel des Spin-offs "Outlander: Blood of My Blood" an. Der YouTube-Clip bestätigt, dass die neuen Folgen im Herbst 2026 beim US-Sender Starz starten sollen. In Deutschland wird die Serie – wie schon bei der ersten Staffel – wieder bei MagentaTV zu sehen sein, wo die Episoden voraussichtlich zeitnah zum US-Release abrufbar sind.

Inhaltlich knüpft die neue Staffel erneut an die verzweigten Familiengeschichten von Claire und Jamie an. Im Mittelpunkt stehen weiterhin Claires totgeglaubte Eltern Henry und Julia Beauchamp, gespielt von Jeremy Irvine (36) und Hermione Corfield, sowie Jamies Eltern Brian Fraser und Ellen MacKenzie, dargestellt von Jamie Roy und Harriet Slater. Die Handlung bleibt im Schottland des frühen 18. Jahrhunderts verankert und verwebt die Liebesgeschichten der beiden Paare mit einem spannenden Zeitreisetwist. Der Teaser verrät noch nicht, wie es nach der Reise der Beauchamps zu den Steinkreisen von Craigh na Dun weitergeht. Dafür gewährt er einen Blick auf ein zentrales historisches Ereignis: den Jakobitenaufstand von 1715, bei dem Charles Edward Stuart versucht, den Thronanspruch seines Vaters durchzusetzen. Dabei wird deutlich, dass nicht nur Dougal MacKenzie, verkörpert von Sam Retford, sondern auch Brian und Murtagh, gespielt von Rory Alexander, dem Ruf zur Rebellion folgen und in die Schlacht ziehen.

Für die Fangemeinde ist die Fortsetzung des Spin-offs auch ein emotionaler Anker, während die Hauptserie auf ihr Serienfinale zusteuert. "Outlander: Blood of My Blood" hatte im vergangenen Jahr mit der ersten Staffel bereits überraschende Geheimnisse über die Vergangenheit des Fraser- und Beauchamp-Clans aufgedeckt und damit die Vorgeschichte der großen Liebesgeschichte von Claire und Jamie vertieft. Seit dem Start als Prequel liegt der Fokus stärker auf den Familienbanden und den Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, die im Mutterformat oft nur in Rückblenden angedeutet wurden. Dass die neuen Folgen nun direkt an dieses Fundament anknüpfen und die dramatischen Entscheidungen von Henry, Julia, Brian und Ellen weiter ausleuchten, dürfte besonders jene Zuschauer freuen, die sich für die privaten Momente und die Herkunft ihrer Lieblingsfiguren interessieren – auch wenn der Teaser offenlässt, ob eine erneute Zeitreise die Familien diesmal wieder auseinanderreißen wird.

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Imago Sam Heughan, Hermione Corfield, Jamie Roy und Harriet Slater bei der LA-Premiere von "Outlander: Blood Of My Blood"

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IMAGO / ABACAPRESS Jamie Roy und Harriet Slater, Juli 2025

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Landmark Media Press and Picture / ActionPress Sam Heughan und Caitriona Balfe in "Outlander"

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