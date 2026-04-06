"Outlander"-Caitriona hätte gerne Hilfe bei Sexszenen gehabt

Outlander-Star Caitriona Balfe (46) blickt offen auf die frühen Drehtage der Erfolgsserie zurück und wünscht sich, es hätte von Anfang an Intimitätskoordinatoren gegeben. In einem Gespräch mit Bustle erzählt die Schauspielerin, dass sie zu Beginn "sehr nervös" wegen der vielen freizügigen Szenen war. Sie berichtet, dass sie, Sam Heughan (45) und Tobias Menzies (52) sich oft unsicher fühlten. Die historische Fantasyserie läuft derzeit in ihrer achten und finalen Staffel. "Wir waren in den frühen Tagen, das war wie der Wilde Westen. Ich wünschte, wir hätten sie gehabt", sagte Caitriona über die fehlenden Fachleute am Set. Schon damals sei ihr klar gewesen, wie sehr klare Absprachen und Schutz geholfen hätten.

Die irische Schauspielerin schilderte, dass es am Anfang oft unklar gewesen sei, was genau und wie gefilmt wurde. "Man wusste nicht immer, was gefilmt wurde, wie es gefilmt wurde, und später schaut man dann Screenshots und Memes und denkt: 'Oh mein Gott, meine armen Eltern'", verriet sie. Man habe auf die harte Tour lernen müssen, wie man sich besser schützen könne. Caitriona erinnerte sich daran, dass sie und ihre Kollegen sehr nervös wegen der Menge an Sexszenen gewesen seien. Keiner von ihnen hatte zuvor so etwas gedreht. Showrunner Ron Moore habe ihnen damals gesagt, dass die intimen Szenen ein wichtiger Teil der Geschichte sein sollten. Mit der Zeit sei es jedoch schwieriger geworden, diese Linie beizubehalten, weil ein gewisses Publikum eine bestimmte Erwartungshaltung entwickelt habe.

Gleichzeitig hebt Caitriona hervor, wie sehr ihr die enge Bindung zu Sam geholfen hat. "Ich habe das Gefühl, dass ich in Sam den großartigsten Arbeitspartner hatte, und er und ich sind so gute Freunde, und wir hatten immer gegenseitig den Rücken", sagte sie Bustle. Schon in den ersten Jahren habe der Zusammenhalt am Set viel ausgemacht. Besonders wichtig war dem Cast, dass die intimen Momente nicht die Hauptrolle in der Serie spielten. "Es war uns sehr wichtig, dass [die Sexszenen] nicht zum Selbstzweck wurden und dass es nicht nur darum ging, einem Publikum zu geben, was es zu wollen glaubt, sondern mehr darum, was es berührt", erklärte Caitriona. Hinter den Kulissen standen Vertrauen, Respekt und klare Grenzen im Mittelpunkt – Werte, auf die die Schauspielerin bis heute setzt.

Anzeige Anzeige

Imago Sam Heughan und Caitriona Balfe, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Imago Sam Heughan und Caitriona Balfe bei der Weltpremiere von "Outlander" Staffel 8 in New York

Anzeige Anzeige

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Sam Heughan und Caitriona Balfe in "Outlander"