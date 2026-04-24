Schock bei "Outlander": Diese Hauptfigur stirbt überraschend

In der aktuellen achten und letzten Staffel der Kultserie Outlander müssen sich Fans jetzt von einer der beliebtesten Figuren der gesamten Seriengeschichte verabschieden. In der siebten Folge stirbt Fergus Fraser – gespielt von César Domboy. Der einstige Pariser Straßenjunge, den Zuschauer bereits seit der zweiten Staffel kennen und lieben, kommt in einem dramatischen Feuereinsatz ums Leben. Als Loyalisten in der Druckerei seiner Familie in Savannah einen Brand legen, stürmt Fergus mutig in die Flammen, um seine beiden Söhne Germain und Henri-Christian zu retten, die auf dem Dach des brennenden Gebäudes gefangen sind. Seine Frau Marsali, gespielt von Lauren Lyle, kann sich zusammen mit den Töchtern rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die Kinder auf dem Dach werden ebenfalls gerettet – doch das brennende Dach gibt unter Fergus nach, und er stürzt in den Tod.

Für Fans der Buchvorlage von Autorin Diana Gabaldon (74) kommt dieser Serientod laut moviepilot besonders unerwartet – denn in der Romanreihe überlebt Fergus das Brandunglück. Die entsprechende Szene aus dem Roman "Ein Schatten von Verrat und Liebe" endet dort auf tragisch andere Weise: Nicht der Vater, sondern der kleine Henri-Christian stürzt vom Dach auf den Boden und stirbt. In der Serienversion wird der fallende Junge hingegen von Roger MacKenzie, gespielt von Richard Rankin, aufgefangen. Die Macher der Serie haben das Schicksal also bewusst umgeschrieben und Fergus anstelle seines Sohnes sterben lassen.

Fergus gehört zu den am längsten begleiteten Charakteren der gesamten Serie. Er wurde in Staffel zwei als kleiner Junge eingeführt und wuchs im Laufe der Jahre zur vollwertigen Hauptfigur heran – als Ehemann, Vater und eigenständiger Unternehmer. Sein Tod ist erst der zweite große Verlust einer Hauptfigur in der Seriengeschichte seit dem Tod von Murtagh Fraser vor etwa sechs Jahren. "Outlander" läuft nach insgesamt 101 Episoden auf sein Finale zu. Noch drei Folgen stehen aus, in denen unter anderem Jamies Todesprophezeiung eine entscheidende Rolle spielen soll.

Anzeige Anzeige

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Sam Heughan und Caitriona Balfe in "Outlander"

Anzeige Anzeige

Getty Images Lauren Lyle und César Domboy bei der Reception zur Red-Carpet-Premiere von "Outlander: The Final Season" in New York, März 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Diana Gabaldon bei der Premiere von "Outlander: The Final Season" in New York City, März 2026