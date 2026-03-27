Caitriona Balfes geheimes Mutterglück mit ihrem kleinen Sohn

Caitriona Balfe (46) ist mit der finalen Staffel Outlander zurück. Ihr Familienleben hält sie jedoch weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Was wir wissen: Die Schauspielerin und ihr Ehemann, der irische Musikproduzent Tony McGill, begrüßten vor rund fünf Jahren ihren ersten gemeinsamen Sohn. Die Geburt gab Caitriona erst nachträglich im August 2021 über Instagram bekannt, indem sie ein Schwarz-Weiß-Foto postete, auf dem die winzige Hand ihres Neugeborenen ihre eigene umfasst. "Ich war eine Weile nicht in den sozialen Medien, weil ich mir Zeit genommen habe, um diesen kleinen Menschen zu kochen. Wir sind so dankbar für diese kleine Seele", schrieb sie damals. Den Namen ihres Sohnes hat die Schauspielerin bis heute nicht preisgegeben.

Trotz ihrer Zurückhaltung verriet Caitriona immer wieder ein paar kleine Details über ihr Leben als berufstätige Mutter. Im Gespräch mit Co-Star Sam Heughan (45) für Extra erzählte sie, dass ihr Sohn bereits ihre "Outlander"-Kollegen kennengelernt habe. "Er war nicht beeindruckt von mir", scherzte Sam über die Begegnung. Beim AXT TV Festival 2023 sprach Caitriona offen über die Herausforderungen, Mutterschaft und Karriere zu vereinbaren. "Es ist schwer. Normalerweise bin ich weg, bevor er morgens aufwacht", erklärte sie. Für die neueste Staffel von "Outlander" habe sie deshalb um eine Vier-Tage-Woche gebeten, die ihr vom Team ermöglicht wurde. "Ich arbeite normalerweise von Montag bis Donnerstag oder von Dienstag bis Freitag, und auf diese Weise habe ich vier Tage die Woche eine Nanny, die einspringt, wenn ich bei der Arbeit bin", sagte sie.

In einem Interview für Only Natural Diamonds verriet Caitriona zudem, dass ihr Mann ihr nach der Geburt ihres Sohnes ein besonderes Geschenk gemacht habe. "Ich habe meinen Push-Bling, was so ein amerikanisches Konzept ist, das ich sehr gerne nach Großbritannien gebracht habe", erzählte sie über den modernen Brauch, der Partnerin nach der Geburt ein Schmuckstück zu schenken. Sie erhielt von Tony einen Ewigkeitsring sowie "wunderschöne Ohrringe". Bei der Bekanntgabe der Geburt nutzte Caitriona ihre Reichweite außerdem, um auf Organisationen aufmerksam zu machen, die sich weltweit für Kinder einsetzen, darunter UNICEF. "Gerade jetzt scheint er so klein und zerbrechlich und ich denke ständig daran, wie dankbar ich bin, dass ich an einem Ort, in einer Zeit lebe, in der er in Frieden und Sicherheit geboren wird", schrieb sie damals.

Anzeige Anzeige

Imago Caitriona Balfe, März 2026

Anzeige Anzeige

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Sam Heughan und Caitriona Balfe in "Outlander"

Anzeige Anzeige

Getty Images Tony McGill und Caitriona Balfe im Februar 2020