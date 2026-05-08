Die Million knacken: WWM-Gewinner offenbart seine Tipps

Mit einer durchdachten Strategie und gründlicher Vorbereitung hat Roman Dubowski "Who Wants to Be a Millionaire?", die britische Version von Wer wird Millionär?, für sich entschieden und die Millionenfrage richtig beantwortet. Der pensionierte IT-Analyst bewies bei der finalen Frage kühle Nerven und sicherte sich damit den Jackpot. Wie er es geschafft hat, die begehrte Million zu knacken, verriet er jetzt dem britischen I Paper – und dabei kamen einige interessante Tricks ans Licht.

Auf den Sieg hatte sich Roman akribisch vorbereitet. "In meinem Bücherregal steht 'The A to Z of Everything: A Compendium of General Knowledge' von Trevor Montague. Es ist sehr gut", erklärte er. Außerdem studierte er die Wikipedia-Seite von Moderator Jeremy Clarkson (66) – um zu wissen, welche Fragen dieser stellen kann und welche nicht. Beim Einsatz der Joker hatte er eine klare Taktik: Als Telefonjoker wählte er seine Schwester, weil er genau wusste, auf welchen Gebieten sie stark ist.

Den 50:50-Joker setzte er nach einem Rat von Jeremy selbst erst dann ein, wenn er bereits eine Ahnung hatte, welche Antwort richtig sein könnte. "Er sagte, er habe erlebt, dass Leute den 50:50-Joker falsch benutzen. Nutze ihn nur, wenn du eine Ahnung hast, welche Antwort richtig ist; nutze ihn aber nicht, wenn du überhaupt keine Ahnung hast, sonst bleiben dir am Ende zwei Antworten, die du nicht kennst", gab Roman den Tipp des Moderators weiter. Genau so nutzte er den Joker schließlich bei der finalen Frage. Das gewonnene Geld wolle er eher bescheiden einsetzen – Reisen nach Südamerika und Neuseeland stehen auf seiner Wunschliste. Auch in der deutschen Ausgabe der Show kam kürzlich ein Kandidat bis zur Millionenfrage, scheiterte dort jedoch knapp.

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, "Wer wird Millionär?", 2026

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Getty Images Jeremy Clarkson im September 2024

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RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch im Studio bei "Wer wird Millionär?"

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