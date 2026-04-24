WWM-Kandidatin erzählt von süßen Günther-Jauch-Fantasien

Bei der letzten Ausgabe von Wer wird Millionär? sorgte Kandidatin Sylvia Schindler aus München für einen unvergesslichen Auftritt. Die Journalistin, Romance-Autorin und YouTuberin brachte Moderator Günther Jauch (69) laut dem Magazin Focus gleich mehrfach aus der Fassung – und das nicht nur mit ihrer Frisur, über die Günther scherzte, sie erinnere ihn an die Haarpracht von Fußballstar Paul Breitner in den 70er-Jahren. Der eigentliche Aufreger war ein Traumtagebuch, das Sylvia mit ins Studio brachte und in dem Günther gleich zweimal als "Traummann" auftauchte.

In einem der nächtlichen Träume stand Sylvia plötzlich in New York vor einem Aufzug, dessen Türen sich öffneten – und dahinter: Günther, mit einem Tiramisu in der Hand. Doch dabei blieb es nicht. "Ich soll doch schleunigst mein Hochzeitskleid anziehen, denn wir würden heiraten", zitierte Sylvia den Traum-Günther. Der echte Moderator lächelte daraufhin gequält. Als Sylvia meinte: "Herr Jauch, Sie wollten es wissen", antwortete er trocken: "Nein, eigentlich nicht." Dass Sylvia später dankbar auf ihn zustürmen wollte, nachdem er ihr mit einem Hinweis auf die Lösung einer Frage geholfen hatte, bremste er ebenfalls sofort aus: "Kommen Sie mir bitte nicht zu nahe, sondern lösen Sie diese Aufgabe!" Die Kandidatin nahm es gelassen und beantwortete die Frage richtig. Sie verließ die Show schließlich mit 4.000 Euro.

Sylvias Showauftritt hatte bereits im Vorfeld für Gesprächsstoff gesorgt, weil sie neben einer Quizlegende auch Tokio Hotel-Sänger Bill Kaulitz (36) als Telefonjoker in der Hinterhand hatte. Auf die Frage, wie sie an seine Nummer gekommen sei, hatte sie laut Focus online schlicht geantwortet: "Indem man ihn fragt." Bill freute sich jedenfalls über den Anruf: "Aber Günther, dass du mich mal anrufst, finde ich auch schön", sagte er.

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RTL / Guido Engels Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

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RTL / Stefan Gregorowius Sylvia Schindler, "Wer wird Millionär?"-Kandidatin

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Imago Bill Kaulitz, Sänger