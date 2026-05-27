"Wer wird Millionär?"-Redaktion stichelt gegen Günther Jauch

Beim Zocker-Special von Wer wird Millionär? hat Günther Jauch (69) am Pfingstsonntag bei RTL für einen echten Lacher gesorgt – und sich dabei gleich einen frechen Kommentar seiner Redaktion eingefangen. Kandidat Alexander Schachtner war gerade mit der 32.000-Euro-Frage gescheitert und auf 1.000 Euro zurückgefallen, als der Moderator plötzlich ins Schwärmen geriet. Günther hatte bemerkt, dass der Kandidat beeindruckende Armmuskeln besitzt, und konnte sich einen Kommentar nicht verkneifen: "Sie haben wahnsinnige Muskeln. Ich konnte gar nicht hinschauen", sagte er laut der Zeitung HNA, woraufhin das gesamte Studio in Lachen ausbrach.

Die Redaktion ließ sich die Gelegenheit nicht entgehen und spielte dem 69-Jährigen einen kleinen Streich. Als die Kamera auf Günthers Moderationsbildschirm schwenkte, war dort eine klare Botschaft zu lesen: "Nicht so neidisch, Herr Jauch." Der Moderator witzelte: "Ich werde schon wieder des Neides bezichtigt." Alexander erklärte derweil, dass seine Muskeln durch intensives Krafttraining entstanden seien, er sich heute aber eher anderen Sportarten wie Yoga widme.

Zum begehrten Jackpot von zwei Millionen Euro reichte es an diesem Abend für niemanden. Dabei hätte Günther einen Millionengewinner gut gebrauchen können – er hatte zuletzt in einem RTL-Interview offen zugegeben: "Ich sag's jetzt mal ganz wertfrei. Ein Millionär würde der Sendung jetzt mal wieder guttun." Beim Zocker-Special hatten die Kandidaten eigentlich die Chance auf doppelt so viel wie beim regulären Format, doch auch die erhöhte Gewinnsumme lockte niemanden dazu, das nötige Risiko einzugehen.

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RTL / Guido Engels Günther Jauch bei "Wer wird Millionär?"

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RTL / Stefan Gregorowius Alexander Schachtner, "Wer wird Millionär?"-Kandidat

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RTL Günther Jauch, November 2025