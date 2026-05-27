Nach nur wenigen Monaten: Chelsea Handler ist wieder Single

Chelsea Handler (51) ist wieder solo unterwegs – und erzählt ganz offen, wie es dazu kam. In Kristin Cavallaris (39) Podcast "Let’s Be Honest" plaudert die Komikerin aus, dass sie sich von ihrem Cowboy-Freund getrennt hat, mit dem sie etwa fünf bis sechs Monate zusammen war. Kennengelernt hatten sich die beiden in Las Vegas an einem Blackjack-Tisch, aus dem zufälligen Flirt wurde schnell eine intensive Romanze. Die Trennung sei einvernehmlich gewesen, betont Chelsea in dem Gespräch. Im Podcast macht Chelsea deutlich, dass hinter der Entscheidung kein großes Drama steckt, sondern ihre Einstellung zu Beziehungen. Ab etwa einem halben Jahr merke sie meist, dass sie weiterziehen wolle, erklärt die US-Amerikanerin: "Wir hatten eine großartige Zeit zusammen."

Trotz der Trennung tauchten die beiden jetzt überraschend wieder gemeinsam auf: Auf Instagram teilte die Moderatorin Fotos vom BottleRock-Festival in Napa Valley, wo sie mit ihrem Ex an ihrer Seite feierte. Sie erzählt, wie locker der Abschied zwischen ihnen ablief. Die beiden hätten beschlossen, Freunde zu bleiben und genau so wirken sie auch auf den aktuellen Bildern vom Musikfestival. Gegenüber Kristin meint Chelsea augenzwinkernd: "Vielleicht sehe ich ihn wieder, vielleicht haben wir noch mal was zusammen." Dass sie ihren Cowboy zuvor in Posts gezeigt hatte, sei für sie kein offizielles Liebes-Statement gewesen: "Ich poste Typen, mit denen ich ausgehe. Das heißt nicht automatisch, dass es mein Freund ist."

Chelsea setzt inzwischen ganz bewusst auf unverbindliche Romanzen statt fester Partnerschaften. In dem Podcast erklärt sie, dass sie keine langfristige, klassische Beziehung anstrebt und sich nicht als Teil eines Paares sieht. Sie wolle keinen Alltag mit Familienfeiern, Schwiegereltern und den Problemen eines anderen organisieren, sondern "eine gute, sexy Affäre" genießen – ohne große Verpflichtungen. Schon zuvor hatte die Autorin erzählt, dass sie sich mit der Zeit bewusst für jüngere und vor allem "süße" Männer entschieden hat, mit denen sie Spaß haben kann, statt nach einem Partner fürs Leben zu suchen. Ihr Ex war rund 14 Jahre jünger als sie. Für Chelsea steht damit weniger das traditionelle Beziehungsmodell im Mittelpunkt, sondern ein Lebensstil, in dem sie ihre Freiheit behält und Situationen so gestalten kann, wie sie sich für sie im Moment richtig anfühlen.

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Instagram / chelseahandler Chelsea Handler und ihr Freund "Cowboy"

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Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari, Influencerin

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Getty Images Chelsea Handler, Schauspielerin