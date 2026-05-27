Mega-Erfolg: "#CoupleChallenge" bekommt ein erstes Spin-off

RTLZWEI baut sein Reality-Universum weiter aus: Der Sender hat nun angekündigt, dass die Show #CoupleChallenge erstmals ein Spin-off erhält, wie das Presseportal berichtet. Gleichzeitig geht das Erfolgsformat in eine weitere reguläre Staffel. Die Castings für beide Ausgaben laufen bereits. Was genau hinter dem Konzept des neuen Ablegers steckt, will der Sender erst zu einem späteren Zeitpunkt verraten. Auch die Erfolgssendung Der Promihof geht in eine neue Runde – Landwirt Nino Sifkovits (31) öffnet erneut die Tore des Bauernhofs für Prominente und aufstrebende Realitystars.

Die Zahlen sprechen für sich: Laut RTLZWEI erzielte die vergangene Staffel von "#CoupleChallenge" insgesamt 25,9 Millionen Views bei RTL+ – mehr als doppelt so viele wie in der Staffel davor. Zusätzlich wurden rund 81 Millionen Aufrufe auf Social-Media-Plattformen verzeichnet. Programmdirektor Malte Kruber erklärte dazu: "#CoupleChallenge war so erfolgreich, dass wir das Format jetzt mit einem Spin-off erweitern und mit den Castings beginnen." Zum neuen Twist, der die Zuschauer erwartet, gab er nur so viel preis: "Reality-Fans können sich sicher sein, dass es spannend und unterhaltsam wird – auf jeden Fall mit einem neuen Twist, getreu dem Motto: das stärkste Team gewinnt."

Die fünfte Staffel von "#CoupleChallenge" war in diesem Jahr besonders spannend: Zoe Saip (26) und ihr Freund Patrik holten sich als nachgerücktes Duo den Sieg – und setzten sich damit überraschend gegen alle anderen Teams durch. RTLZWEI setzt neben "#CoupleChallenge" und "Der Promihof" noch auf weitere Reality-Formate: Kampf der Realitystars läuft aktuell erstmals als Allstars-Version, und auch die dritte Staffel von Love Island VIP befindet sich bereits in Produktion.

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RTLZWEI / Andreas Zitt Der "#CoupleChallenge"-Cast 2026

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RTL ZWEI Aleks Petrovic und Emmy Russ bei "#CoupleChallenge", 2026

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RTLZWEI Zoe Saip und ihr Partner Patrik, "#CoupleChallenge" 2026

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