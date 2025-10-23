Machtwort bei "Love Island VIP": Sylvie Meis muss eingreifen

Die jüngsten Ereignisse bei Love Island VIP sorgten für aufgebrachte Emotionen, als die Spannungen zwischen den Kandidaten eskalierten. Besonders hitzig wurde es zwischen Tatum Koch (27) und Filip Pavlovic (31), nachdem Filip sich bei der Paarungszeremonie gegen Tatum und für Joena Steilen entschieden hatte. Die Atmosphäre in der Villa spitzte sich derart zu, dass Moderatorin Sylvie Meis (47) eingreifen und ein Machtwort sprechen musste. "Ich weiß, ein paar von euch geht es gerade wirklich nicht gut. Ihr seid verletzt, ihr seid enttäuscht und ihr fühlt euch missverstanden", erklärte sie den Teilnehmern.

Sylvie betonte, dass jeder in der Show nach dem perfekten Partner suche und es dabei unvermeidlich sei, dass auch Herzen gebrochen und Fehler gemacht würden. Für Filip war das Eingreifen der Moderatorin ein nötiger Weckruf. Im Interview nach der Auseinandersetzung äußerte er sich erleichtert: "Die Message ist hoffentlich bei jedem angekommen und ich bin sehr froh, dass sie gekommen ist, weil ich glaube, das hat die komplette Gruppe gebraucht." Trotz der klärenden Worte bleibt die Stimmung in der Villa angespannt, die Kandidaten müssen nun das Erlebte verarbeiten.

Die dramatische Paarungszeremonie sorgte für ordentlich Chaos. Nach einem heftigen Streit mit Tatum packte Filip sogar seine Koffer und überlegte, die Show zu verlassen. Zu dieser angespannten Situation ergriff Gabriela Alves das Wort und berichtete im Gespräch mit Promiflash, dass sich mehrere Kandidaten und Kandidatinnen so überfahren fühlten, dass die Produktion kurz vor einem Abbruch gestanden habe. Besonders für Gabby und Joena war die Situation extrem belastend. "Joena und ich waren nicht gewollt, nicht aufgenommen. Gar nichts", sagte sie rückblickend. Während andere Frauen im Bad über sie lästerten, hätten sich die beiden komplett isoliert gefühlt.

Wie es weitergeht, erfahren Fans immer donnerstags um 20:15 Uhr bei RTLZWEI oder bereits sieben Tage vorab auf RTL+.

Anzeige Anzeige

RTL II Sylvie Meis, "Love Island VIP"-Moderatorin

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Filip Pavlovic, "Love Island VIP"-Kandidat 2025

Anzeige Anzeige

RTLZWEI Gabriela Alves, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025