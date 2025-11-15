Nach "Love Island VIP": Tatum Koch enthüllt Beziehungsstatus

Nach dem Finale von Love Island VIP hat Tatum Koch (27) nun in ihrer Instagram-Story Klartext gesprochen – und damit die Frage geklärt, die viele Fans seit Wochen beschäftigt: Wie steht es um ihr Liebesleben? Die Reality-TV-Bekanntheit schrieb: "Während 'Love Island' wurde so viel spekuliert, also will ich euch jetzt natürlich auch ganz ehrlich über meinen Beziehungsstatus aufklären." Die Antwort folgte ohne Umschweife und mit Nachdruck: "Ich bin sehr glücklich alleine."

In ihrer Nachricht an ihre Fans ging Tatum sogar noch einen Schritt weiter und zeigte sich entschlossen, in Sachen Liebe nur noch auf ihre Prinzipien zu vertrauen. "Es gab und gibt keinen Partner nach dem Dreh. Ich brauche keinen Mann an meiner Seite, um erfüllt oder komplett zu sein. Natürlich wünsche ich mir einen Partner, mit dem man sein Leben teilt, das ist etwas Wunderschönes. Aber ich werde nie wieder Zeit in etwas stecken, das nicht meine Werte widerspiegelt", schrieb sie.

Zudem ließ Tatum durchblicken, dass sie mit ihrem Ausgang bei "Love Island VIP" mehr als zufrieden ist. Durch eine spitze Bemerkung deutete sie an, dass sie fiktives Verhalten in Beziehungen – möglicherweise für Publicity – ablehnt: "Ich bin ehrlich gesagt dankbar, dass Love Island genau so für mich ausgegangen ist und nicht anders. Sonst wäre ich jetzt vielleicht in der Situation, irgendwas vorzuspielen, nur um Reichweite mitzunehmen oder mein Image zu retten." Ob sie damit auf ihren Ex-Flirt Filip Pavlovic (31) anspielt, der in der Show mit Joena Steilen zusammenkam, ist unklar.

Imago Tatum Koch, 2025

RTL ZWEI Tatum Koch, "Love Island VIP"-Kandidatin

RTL ZWEI Filip Pavlovic und Joena Steilen, "Love Island VIP" 2025.