Christina Applegate öffnet ihr Herz: Trauer um Lee Grivas

Christina Applegate (53) sprach kürzlich in ihrem Podcast "MeSsy" über eine bewegende und tragische Zeit in ihrem Leben: den Tod ihres Ex-Freundes Lee Grivas im Jahr 2008. Der Fischer, Fotograf und Skateboard-Enthusiast wurde damals im Alter von nur 26 Jahren in seiner Wohnung in Hollywood tot aufgefunden – vermutlich an einer Überdosis. In dem ehrlichen Gespräch reflektierte die Schauspielerin, wie sie vergeblich versucht hatte, Lee zu helfen. "Mein verstorbener Freund – ich habe wirklich alles versucht, oder? Und er wollte trotzdem noch fliehen. Als er starb, dachte ich nur: 'Verdammt!'", erzählte sie. Lee hatte eine Vorgeschichte mit Drogenmissbrauch, was laut Medien einen Keil in ihre Beziehung trieb.

Die beiden führten eine turbulente Beziehung, die immer wieder durch Lees Kampf gegen seine Suchtprobleme belastet wurde. Das Paar traf sich erstmals, als Christina, frisch getrennt von ihrem damaligen Ehemann, am Broadway in "Sweet Charity" auftrat. Ein Tänzer der Show stellte ihr Lee vor. Obwohl sie nicht mehr zusammen waren, als er starb, hatten sie einige Monate vor seinem Tod versucht, ihrer Beziehung noch eine Chance zu geben, nachdem er offenbar erneut versucht hatte, vom Drogenkonsum abzusehen. Nach seinem Tod sagte die Schauspielerin, dass sie "tieftraurig" sei und ihn sehr vermisse. Sie beschrieb Lee als "unglaublichen Menschen, der eine schöne und wichtige Rolle in ihrem Leben hatte".

Abseits dieser schmerzhaften Erinnerung steht Christina inzwischen ganz woanders in ihrem Leben. Seit 2013 ist sie mit dem niederländischen Musiker Martyn LeNoble (56) verheiratet, mit dem sie Tochter Sadie hat. Doch auch sie selbst blieb von Schicksalsschlägen nicht verschont: 2021 gab die "Dead To Me"-Darstellerin bekannt, dass bei ihr Multiple Sklerose diagnostiziert wurde – eine Krankheit, die sie dazu veranlasste, ihre Schauspielkarriere größtenteils zu beenden. Sie bleibt dem Publikum jedoch mit dem animierten Revival ihrer Kultserie "Eine schrecklich nette Familie" erhalten, in der sie erneut ihre Rolle als Kelly Bundy sprechen wird.

Getty Images Christina Applegate, Schauspielerin

Getty Images Christina Applegate, Schauspielerin

Getty Images Christina Applegate und ihre Tochter Sadie Grace, im Februar 2023