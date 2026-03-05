Festnahme-Details: Chers Sohn stürmte Internat im Bademantel

Elijah Blue Allman (49), der Sohn von Sängerin Cher (79) und dem verstorbenen Musiker Gregg Allman (†69), sorgte Ende Februar für einen bizarren Vorfall an der prestigeträchtigen St. Paul's School in Concord, New Hampshire. Der 49-Jährige tauchte in einem langen Bademantel und mit einem Gehstock an dem Elite-Internat auf und gab sich gegenüber den Verantwortlichen als Elternteil aus. Wie die britische Boulevardzeitung Daily Mail nun berichtet, soll er gegen 18 Uhr mit dem Auto auf dem Campus vorgefahren sein und sich Zugang zur Mensa verschafft haben, indem er sich unter die Schüler mischte, die gerade das Gebäude verließen. Dort begann er, Schülerinnen anzusprechen und versuchte sogar, in ein Mädchenwohnheim zu gelangen, bevor ihm die Tür vor der Nase zugeschlagen wurde.

Augenzeugen schildern, dass sich Elijah äußerst seltsam verhielt und gezielt Gespräche mit Schülerinnen suchte. "Er wollte Freunde, schätze ich, aber die einzigen Kinder, mit denen er zu reden versuchte, waren Mädchen", erzählte ein Schüler gegenüber dem Blatt. Besonders beunruhigend: Der Musiker soll eine Schülerin an der Schulter berührt und mit seinem Gehstock nach Jugendlichen gepikst haben, die ihm misstrauisch gefolgt waren. Als Lehrkräfte und Sicherheitspersonal eingriffen, wurde er aggressiv und stieß einen Lehrer mit seinem Stock. Die herbeigerufene Polizei nahm Elijah daraufhin in Handschellen fest. Ihm werden Hausfriedensbruch, Körperverletzung und Störung der öffentlichen Ordnung vorgeworfen. Zwei Tage nach seiner Freilassung wurde er erneut verhaftet, diesmal in der nahegelegenen Stadt Windham wegen Einbruchs, Sachbeschädigung und Verstoßes gegen Kautionsauflagen.

Der Sohn der 79-jährigen Pop-Ikone hat eine lange Geschichte von Drogenproblemen hinter sich und war bereits mehrfach in Entzugskliniken. Erst im Juni vergangenen Jahres wurde er bewusstlos in Joshua Tree, Kalifornien, aufgefunden und ins Krankenhaus eingeliefert. Wegen seiner Suchterkrankung stand er zuletzt im Mittelpunkt eines gerichtlichen Streits mit Cher um eine mögliche Vormundschaft, die Anfang 2024 jedoch nicht bewilligt wurde. Elijah soll sich vor seinem Abstecher nach New Hampshire in Maine aufgehalten haben, wo er sein eigenes früheres Internat besuchte. Bereits vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass er nach dem Vorfall an der St. Paul’s School in das Merrimack County Gefängnis gebracht wurde. Inzwischen sitzt er laut Daily Mail im Rockingham County Jail und wurde dort einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete. Cher selbst hat sich zu den jüngsten Vorkommnissen bisher nicht öffentlich geäußert.

Imago Elijah Blue Allman mit Sonnenbrille und Getränk in Beverly Hills, August 2025

MediaPunch / ActionPress Chers Sohn Elijah Blue Allman

