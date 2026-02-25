Netflix enthüllt: Das Vermögen von Gordon Ramsay ist riesig

Gordon Ramsay (59) ist zurück auf den Bildschirmen – und zwar mit seiner neuen Dokumentarserie "Being Gordon Ramsay", die ab sofort auf Netflix zu sehen ist. Die sechsteilige Serie begleitet den weltbekannten Koch bei seinem bisher ehrgeizigsten Projekt: der Eröffnung von fünf einzigartigen Restaurants auf dem Dach von 22 Bishopsgate, einem der höchsten Wolkenkratzer Londons. Für das Vorhaben hat Gordon rund 23 Millionen Euro aus eigener Tasche investiert und musste in den sechs Monaten vor der Eröffnung mit nervenzehrenden Verzögerungen und Rückschlägen kämpfen. Neben dem beruflichen Druck gibt die Doku auch private Einblicke: Gordon spricht offen über sein Leben mit seiner Ehefrau Tana, mit der er seit 30 Jahren verheiratet ist, und ihren sechs Kindern.

Doch wie reich ist der erfolgreiche Restaurantbesitzer und TV-Moderator eigentlich? Sein geschätztes Vermögen beläuft sich auf unglaubliche 185 Millionen Euro. Gordon betreibt derzeit mehr als 90 Restaurants weltweit, verteilt über Großbritannien, die USA, Europa, Asien und den Nahen Osten. Seine Firma Gordon Ramsay Holdings Limited verwaltet den Großteil seiner Einnahmen und wurde auf rund 56 Millionen Euro bewertet. Einem Bericht von This Is Money zufolge nahmen Gordons Restaurants im Jahr 2022 insgesamt 90 Millionen Euro ein, trotz der enormen Einbußen, die die Gastronomiebranche nach der Coronapandemie erlitt. Zu seinem beeindruckenden Vermögen gehört auch ein umfangreiches Immobilienportfolio, das unter anderem drei Häuser in Cornwall umfasst, von denen er eines für 8,5 Millionen Euro verkaufte – einer der größten Immobilienverkäufe in Großbritannien. Seine derzeitigen Immobilien werden auf zusammen 15 Millionen Euro geschätzt.

Obwohl Gordon zu den reichsten Köchen der Welt zählt, hat er bereits in einem Interview mit der Zeitung The Daily Telegraph verraten, dass sein riesiges Vermögen nicht an seine Kinder vererbt werden soll. "Es wird definitiv nicht an sie gehen, und das ist nicht böse gemeint, sondern um sie nicht zu verwöhnen", erklärte er damals. Das Einzige, worauf er sich mit Tana geeinigt hat, sei eine Anzahlung von 25 Prozent für eine Wohnung – aber nicht die gesamte Immobilie. Neben seiner Karriere als Restaurantbesitzer ist Gordon vor allem durch seine erfolgreichen Reality-TV-Formate wie "Kitchen Nightmares", "Hell's Kitchen" und "The F Word" bekannt geworden.

Anzeige Anzeige

Getty Images Gordon Ramsay bei der Premiere von "Being Gordon Ramsay" in London

Anzeige Anzeige

Imago Gordon Ramsay mit Tana und Holly beim F1 75 Live Event in London, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Gordon Ramsay vor dem Training zum F1-Grand-Prix von Las Vegas im Paddock