Enthüllt: Darum soll sich Cardi B von Stefon getrennt haben

Cardi B (33) und Stefon Diggs sind nun offiziell getrennt – und die Gründe für das Liebes-Aus sind jetzt ans Licht gekommen. Wie das Magazin Us Weekly unter Berufung auf Insider berichtet, soll der Footballspieler die Rapperin mehrfach betrogen und "so oft hintergangen" haben. Wenige Tage vor dem diesjährigen Super Bowl, bei dem die New England Patriots gegen die Seattle Seahawks verloren, soll das Paar endgültig auseinandergegangen sein. "Sie haben immer so ein Auf und Ab", verriet eine Quelle dem Magazin. Es sei nicht das erste Mal, dass die beiden sich getrennt hätten. Freundinnen von Cardi hätten ihr immer wieder versucht zu zeigen, dass Stefon nicht der Richtige für sie sei und sie etwas Besseres verdiene.

Cardi sei nun "Single und offen für Neues", wie der Insider weiter ausplauderte. Sie fühle sich befreit und konzentriere sich jetzt voll und ganz auf ihre Musik. Die Grammy-Gewinnerin habe erkannt, dass sie sich während ihrer Tournee nicht um ihn sorgen wolle. Hinweise auf die Trennung gab es bereits nach dem Super Bowl Anfang Februar: Die "Bodak Yellow"-Interpretin verließ das Stadion in Santa Clara direkt nach ihrem Auftritt in der Halbzeitshow von Bad Bunny (31) und blieb nicht, um ihren damaligen Freund in der zweiten Halbzeit anzufeuern. Zudem folgten sich beide auf Instagram nicht mehr. Stefon wurde außerdem mit Pree gesehen, einer Frau, die angeblich eine Affäre mit Cardis Ex-Mann Offset (34) hatte.

Cardi und Stefon waren 2025 zusammengekommen und machten ihre Liebe im Juni desselben Jahres auf Instagram öffentlich. Im November begrüßten beide einen Sohn, dessen Name bislang nicht publik ist. Bei einem Tourstopp ihrer "Little Miss Drama Tour" in Los Angeles bestätigte Cardi vor Kurzem das Liebes-Aus – Details ließ sie dabei offen, setzte in der aufgeheizten Debatte rund um ihre Beziehung aber klare Grenzen. Privat ist die Musikerin weiterhin mit der Scheidung von Offset beschäftigt; beide teilen sich drei Kinder: Kulture, Wave und Blossom. Page Six berichtet außerdem, dass Stefon sechs weitere Kinder mit sechs Frauen hat, vier davon sollen 2025 geboren worden sein. Abseits des Trubels gilt für die Rapperin nun: Bühne statt Beziehungsstress – die Künstlerin arbeitet an neuer Musik und plant ihre nächsten Shows.

Getty Images Cardi B und Stefon Diggs, Mai 2025

Getty Images Cardi B, September 2025

Getty Images Cardi B im Mai 2024