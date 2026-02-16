Schock in Las Vegas: Cardi B meistert ihren Sturz souverän

Bühnen-Schreck in Las Vegas: Cardi B (33) lieferte am Freitagabend auf ihrer "Little Miss Drama"-Tour im glitzernden Casino-Mekka eine Performance, die ihre Fans so schnell nicht vergessen werden. Während die Rapperin mitten im Blueface-Hit "Thotiana" auf einem Stuhl im Takt der Musik twerkte, rutschte sie plötzlich weg und knallte unsanft auf den Boden. Für einen Moment stockte das Publikum, einige Fans schrien erschrocken auf. Doch statt die Show abzubrechen, blieb Cardi B unten, rappte den Part zu Ende – und sorgte dann selbst dafür, dass der Schreck sich in Gelächter verwandelte.

Verletzt hat sich die Musikerin nach allem Anschein nicht, der Auftritt ging mit voller Energie weiter. In Storys und kurzen Clips auf X, die nach dem Konzert kursierten, legte die Künstlerin zusätzlich nach und schoss erneut gegen Donald Trump (79) und dessen Anhänger. "Leute, die Regierung hatte es heute auf mich abgesehen", sagte sie grinsend, bevor sie noch einmal nachlegte: "Ich sag's euch, das war die Regierung! Es war die Regierung, B*tch!" Schon zum Tourstart hatte die Rapperin auf der Bühne scharfe Worte für die politische Lage gefunden. In einer Ansage richtete sie sich gegen den US-Präsidenten und die Einwanderungsbehörde ICE und machte deutlich, dass sie mit den aktuellen Praktiken im Land hart ins Gericht geht. Ihr Publikum feierte sie für die Mischung aus Show, Spontaneität und klarer Kante.

Abseits des Bühnenrummels stand Cardi B zuletzt auch privat im Fokus. Bei einem Football-Großereignis sorgte ein kurzer, knapper Kommentar zu Stefon Diggs für Gesprächsstoff – ein Moment, der in den sozialen Netzwerken eifrig zerlegt wurde. Wer Cardi kennt, weiß: Die Rapperin trägt ihr Herz gern auf der Zunge, wechselt blitzschnell zwischen Spaß, Stichelei und ernstem Ton. In Interviews betont sie immer wieder ihre Nähe zu Fans, die ihr die Treue halten, wenn es turbulent wird. Dass sie nach einem Bühnensturz lieber lacht, weiterperformt und später noch einen Spruch hinterherschickt, passt zu dieser Haltung – eine Künstlerin, die aus jeder Panne eine Pointe macht und den Abend trotzdem zu Ende tanzt.

Getty Images Cardi B im September 2025 in New York

Getty Images Cardi B im Juli 2025

IMAGO / Cover-Images Cardi B, Rapperin