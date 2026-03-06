"Bridgerton"-Star Yerin Ha: Casting-Zusage im Supermarkt

Yerin Ha (30) spielt die weibliche Hauptrolle in der vierten Staffel der Netflix-Serie "Bridgerton" – und die Geschichte, wie sie zu dem Job kam, klingt wie aus einem Film. Die Schauspielerin befand sich gerade beim Einkaufen im Lotte Mart in Südkorea, als ihr Agent anrief und sie fragte, ob sie die Serie kenne. Als Yerin das bejahte, teilte ihr der Agent mit, dass sie innerhalb von 24 Stunden ein Self-Tape für die Produktion einreichen müsse. Die Schauspielerin war zu diesem Zeitpunkt bei ihrer Mutter in Taean zu Besuch und filmte daraufhin mehrere Szenen, darunter auch die Szene am See, die sie anschließend einschickte.

Wie Yerin bei einer Pressekonferenz am 4. März in Seoul verriet, ging der Casting-Prozess anschließend weiter. "Dann fragten sie mich, ob ich zusammen mit Luke Thompson vorspielen könnte", erzählte sie laut dem Magazin Allkpop. Aufgrund der Zeitverschiebung fand das gemeinsame Vorsprechen per Zoom um 23 Uhr koreanischer Zeit statt. "Ich war den ganzen Tag so nervös, aber ich habe es gemacht", erinnerte sich die Schauspielerin. Wenige Tage später erhielt Yerin dann die erlösende Nachricht: Während sie mit ihrer Mutter in Gangnam in Seoul beim Brunch saß, kam der Anruf, dass sie die Rolle der Sophie, der weiblichen Hauptfigur, ergattert hatte.

In der vierten Staffel von "Bridgerton" spielt Yerin die Figur Sophie Baek, eine bescheidene Zofe, die auf Benedict Bridgerton trifft. Benedict, gespielt von Luke Thompson, ist ein freigeistiger Junggeselle, der sich bislang nie für die Ehe interessierte. Die beiden begegnen sich auf einem Maskenball, wo Benedict auf die mysteriöse "Dame im silbernen Kleid" trifft. Die neue Staffel der beliebten Netflix-Serie, die Skandale und Romanzen in der britischen High Society des 19. Jahrhunderts zeigt, wird die Liebesgeschichte der beiden erzählen, während sie sich mit Themen wie Liebe, Identität und gesellschaftlichen Klassengrenzen auseinandersetzen.

Getty Images Yerin Ha bei den 32. Actor Awards im Shrine Auditorium in Los Angeles, März 2026

Netflix / Liam Daniel Sophie Baek (Yerin Ha) und Benedict Bridgerton (Luke Thompson) in der vierten "Bridgerton"-Staffel

Gavin Bond/Netflix Yerin Ha und Luke Thompson