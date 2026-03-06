Abnehmspritze? Kelly Brook zeigt ihre heißen Bikini-Kurven

Kelly Brook (46) gönnt sich Sonne – und zeigt dabei ihren Fans ihre heißen Bikini-Kurven! Die Modelschönheit urlaubt aktuell im Luxusresort Sandals Dunn's River auf Jamaika und meldet sich von dort mit einem floralen Zweiteiler zurück. In ihrem Hotel präsentiert Kelly verschiedene Urlaubslooks, kombiniert ihren geblümten Bikini unter anderem mit einem rosafarbenen Seiden-Set und gibt dabei auch gleich ein paar Stylingtipps. In der traumhaften Kulisse der Karibik hat sie ihren Ehemann Jeremy Parisi an ihrer Seite, mit dem sie den Fünf-Sterne-Aufenthalt genießt. Ganz nebenbei nutzt Kelly die Reise, um neue Teile ihrer Dessous- und Bikinikollektion für Next zu präsentieren und schwärmt auf Instagram: "So aufgeregt, diese Bikini-Teile aus meiner neuen Kollektion für Next zu teilen."

Trotz all der glamourösen Bilder aus Jamaika spricht Kelly immer wieder offen darüber, wie wichtig ihr ein gesunder Umgang mit ihrem Körper ist. Im Podcast "How To Fail" von Elizabeth Day verriet sie jetzt, dass ihr kürzlich sogar das Abnehmmedikament Mounjaro angeboten wurde. "Mir wurde buchstäblich letzte Woche von einem Arzt Mounjaro angeboten. Ist das nicht verrückt?", erzählte sie und machte klar, dass für sie eine Spritze nicht infrage kommt: "Ich liebe meinen Körper, ich liebe meine Kurven, mein Mann liebt meine Kurven." Statt radikalen Schlankheitskuren setzt die TV-Beauty auf Bewegung, Selfcare und ausgewählte Beauty-Behandlungen wie Massagen, Facials und etwas Botox gegen ihre Stirnfalte. Kelly betont, dass ihr Körper sie durch vieles getragen habe – unter anderem ihren Marathon – und sie ihre sinnliche Figur nicht verändern möchte.

Schon vor ein paar Wochen hatte Kelly erneut für Schlagzeilen gesorgt. Im Interview mit The Sun verriet die Schauspielerin damals offen, wie sie und Jeremy ihre Romantik am Leben halten. "Ich finde, eine Woche ist eine lange Zeit ohne Sex mit dem Partner", gestand Kelly ehrlich. Während im Urlaub angeblich "jeden Tag" Zeit für Zweisamkeit bleibe, erschwerten Job und Alltagsstress zu Hause das Liebesleben – erst recht, wenn manchmal sogar der Hund im Bett schlafe. Doch für sie gehören Kuscheln, gemeinsame Ausflüge und kleine Gesten mindestens genauso sehr dazu wie die Leidenschaft selbst.

Anzeige Anzeige

Getty Images Kelly Brook bei den Music Industry Trust Awards 2025 im Grosvenor House Hotel in London, November 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / iamkb Kelly Brook im Bikini, März 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Model Kelly Brook mit ihrem Ehemann Jeremy Parisi