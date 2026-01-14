Schwanger: Tina Knowles enthüllt Beyoncés härteste Show

Ein seltener Blick hinter die Kulissen: Tina Knowles (72) hat auf Instagram einen emotionalen Rückblick geteilt und an einen Abend erinnert, der für Beyoncé (44) zu einem der härtesten ihrer Karriere wurde. Die Designerin postete am 6. Januar ein Video aus der ITV-Show "A Night with Beyoncé" von 2011 – aufgenommen, als Beyoncé im zweiten Monat mit Blue Ivy (14) schwanger war und die Welt davon noch nichts wusste. Laut Tina kämpfte die Sängerin bei dem Konzert mit heftiger Übelkeit, brach die Auftritte aber nicht ab, sondern zog trotz allem durch. Das Special wurde in London aufgezeichnet, an Beyoncés Seite stand hinter den Kulissen nur ein sehr kleiner Kreis.

Zu dem Clip schrieb Tina einen bewegenden Text. "Das ist eine der härtesten Shows, die wir je gemacht haben", heißt es in ihrem Instagram-Post. "Beyoncé war etwa zwei Monate mit Blue schwanger und ihr war so kotzübel." Und weiter: "Zwischen den Songs rannte sie nach hinten, übergab sich und kam wieder raus für den nächsten Song." Der damals engste Kreis wusste Bescheid: Neben Tina nur die Stylisten Ty Hunter und Tim White. Öffentlich gemacht wurde die Schwangerschaft erst Monate später, als Beyoncé sie bei den MTV Video Music Awards 2011 verkündete. Blue Ivy kam am 7. Januar 2012 zur Welt – heute ist sie 14 Jahre alt.

Tina hatte in der Vergangenheit bereits erzählt, wie schmerzhaft die damaligen Gerüchte um eine angeblich vorgetäuschte Schwangerschaft für die Familie waren. Dem Magazin People verriet sie: "Es war das Schlimmste, weil ich nichts sagen konnte." Für die Autorin der Memoiren "Matriarch" ist Blue "die größte Segnung nach einer schweren Zeit", nachdem Beyoncé zuvor Fehlgeburten erlitten hatte. Heute steht Blue selbstbewusst an der Seite ihrer Mutter auf den größten Bühnen der Welt, tanzte etwa auf der Renaissance World Tour mit. Und auch privat halten die Frauen zusammen: Tina berichtete im November, dass Beyoncé und Blue ihr bei der Aufnahme von Gesangsspuren für einen Werbespot halfen – inklusive liebevoller Studio-Regie der Tochter und harmonischer Feinarbeit der Enkelin.

Getty Images Tina Knowles und ihre Tochter Beyoncé im September 2017

Getty Images Tina Knowles und Beyoncé im März 2010

Allen Berezovsky/Getty Images Beyonce, Blue Ivy Carter, Tina Knowles und Richard Lawson