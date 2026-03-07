"Läster, Schwester!": Laura Blond und Nadja starten Podcast

Laura Blond (30) und Nadja Großmann haben ein neues Projekt am Start: Die beiden Realitystars bekommen ihren eigenen Podcast. Der Titel "Läster, Schwester!" lässt dabei bereits erahnen, was die Zuhörer erwartet. Laura verkündete die Neuigkeiten jetzt auf ihrem Instagram-Kanal und machte ihren Followern damit eine klare Ansage. "Leute, der Podcast ist abgedreht! So was gab es bisher noch nie", schwärmte sie in ihrer Ankündigung. Die Influencerin forderte ihre Fans außerdem auf, dem Instagram-Kanal des Podcasts zu folgen, auf dem bald weitere Details verkündet werden sollen.

Dabei verspricht Laura ihren Zuhörern einiges: "Es war unfassbar spicy, wir haben den krassesten Gossip und es wird unfassbar lustig!", verriet sie weiter auf Instagram. Der Name "Läster, Schwester!" scheint also durchaus Programm zu sein. Auf dem neu eingerichteten Instagram-Kanal des Podcasts sind bisher allerdings noch keine Beiträge zu finden. Wann genau die erste Folge erscheinen wird und die Fans sich auf den angekündigten Lästerspaß freuen dürfen, ist damit noch nicht bekannt.

Laura ist als Social-Media-Star bekannt und hat sich in der Reality-TV-Szene durch ihre offene Art einen Namen gemacht. Auch Nadja ist in der deutschen Reality-TV-Landschaft kein unbekanntes Gesicht und gilt als Realitystar. Mit ihrem gemeinsamen Podcast-Projekt wagen die beiden nun den Schritt in ein neues Format. Die Ankündigung sorgte bei ihren Fans bereits für Vorfreude, die nun gespannt auf weitere Informationen zum Start des Podcasts warten.

Collage: Imago, RTLZWEI Collage: Laura Maria Lettgen und Nadja Großmann

Instagram / laurablondd Laura Maria Lettgen, Januar 2026

Instagram / nadja__1406 Nadja Großmann, August 2025