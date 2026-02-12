Guter Grund: Paul Mescal meidet soziale Medien seit 2020

Paul Mescal (30) hat erklärt, warum er seit seinem Durchbruch in "Normal People" nicht mehr in sozialen Medien aktiv ist – und zwar konsequent seit 2020. In einem neuen Interview mit der britischen Ausgabe von GQ schildert der Schauspieler, wie er nach dem plötzlichen Hype die Reißleine zog. Der Gedanke, ab dann für immer posten zu müssen, habe ihn abgeschreckt. "Es ist so schwer, dem Beobachtetwerden und den Kommentaren zu entgehen", sagt er, und spricht offen über verletzende Bemerkungen zu Aussehen und Privatleben. Für Paul ist der Verzicht auf soziale Medien nicht nur ein Schutzmechanismus, sondern auch ein Luxus, der vielen Schauspielern nicht offenstehe.

Paul betonte im Interview, dass er sich glücklich schätzt, seine Karriere ohne großen Social-Media-Auftritt gemeistert zu haben. "Ich habe nie für ein Studio gearbeitet, sondern wurde von Filmemachern engagiert", erläuterte er. Dies sei für ihn ein wichtiger Punkt, wobei er sich der Tatsache bewusst sei, dass andere auf Online-Präsenz angewiesen sind, um in der Branche sichtbar zu bleiben. "Es ist schade, dass Studios so stark auf soziale Medien setzen. Dadurch gibt es weniger echte Filmstars - man sieht heutzutage einfach zu viele Details aus deren Leben." Sein Idol in Sachen Zurückgezogenheit ist der verstorbene Schauspieler Paul Newman (†83), den er für seine Eleganz und die Fähigkeit bewunderte, nach einem glamourösen Auftritt wieder zu verschwinden.

Auch sein Privatleben hält der "Hamnet"-Darsteller bewusst aus der Öffentlichkeit heraus. In seiner Beziehung mit Musikerin Gracie Abrams (26) ist es ihm besonders wichtig, intime Details für sich zu behalten. "Das ist für mich etwas unglaublich Wertvolles, das ich unbedingt schützen will", sagte Paul dazu in einem früheren Gespräch mit dem Rolling Stone. Seine Haltung spiegelt sich auch abseits von Liebe und Karriere wider: Paul wirkt in einer Branche, die oft von Selbstdarstellung geprägt ist, wie ein erfrischendes Gegenbeispiel - elegant, bodenständig und diskret.

Getty Images Paul Mescal bei der "Gladiator II"-Premiere im November 2024

Getty Images Paul Mescal, Schauspieler

Instagram / gracieabrams Paul Mescal und Gracie Abrams beim Glastonbury-Festival 2025