Laura Maria Lettgen verrät Details zu ihrer Brust-Operation

Laura Maria Lettgen (30) hat in einer Instagram-Fragerunde offen über ihre kürzlich erfolgte Brustoperation gesprochen und dabei zahlreiche Fragen ihrer Fans beantwortet. Die Social-Media-Bekanntheit teilte ein Vorher-Nachher-Foto, das deutlich zeigt, wie weit ihre Implantate zuvor auseinanderlagen – ein Anblick, der sie laut eigener Aussage sehr störte. Zudem verriet sie, dass eines der Implantate abgerutscht war, was bei ihr ein dauerhaft ungutes Bauchgefühl ausgelöst habe. "Jetzt sind sie richtig schön eng aneinander (auch ohne BH) und es fühlt sich einfach richtig an", erklärte sie stolz. Ihre neuen Implantate haben jetzt ein Volumen von 620 Millilitern, während ihre alten 425 Milliliter maßen. Der Eingriff, der vor etwa sieben Wochen durchgeführt wurde, sei für Laura "die beste Entscheidung" gewesen. Auch über die Narben zeigte sie sich erleichtert: Diese seien kaum sichtbar und befinden sich unterhalb der Brust.

Doch die Brusttransformation war nicht der einzige Eingriff, den die Influencerin sich gegönnt hat. Laura berichtete, dass sie gleichzeitig eine Fettabsaugung am Bauch vornehmen ließ. Hierbei wurde die sogenannte VASER-Technik angewendet, eine Methode, die das Fettgewebe mittels Ultraschall lockert und gleichzeitig die Haut strafft. Ihr behandelnder Arzt habe dabei nicht nur Fett entfernt, sondern ihre Bauchmuskeln sichtbar definiert. Trotz sichtbarer Fortschritte ist das Endergebnis laut Laura noch nicht vollständig zu begutachten, da Schwellungen momentan noch bestehen. "Ich freue mich aber, wenn ich das absolute Endergebnis mit euch teilen kann", versprach sie ihrer Community.

Neben den körperlichen Veränderungen sorgte Laura Maria Lettgen vor rund zwei Monaten auch privat für Gesprächsstoff. Nachdem sie bei Love Island VIP gemeinsam mit Maurice Spada für romantische Momente gesorgt hatte, war die Verbindung der beiden kurz nach der Show bereits wieder vorbei. Maurice erklärte enttäuscht auf Instagram: "Ich habe alles versucht, aber da kam nichts zurück." Besonders rätselhaft für den Realitystar war Lauras Begründung für den Kontaktabbruch: "Dann kamen irgendwie so Ausreden wie: 'Ich kann hier in Dubai nicht über WhatsApp telefonieren.' Wobei WhatsApp ja über WLAN geht..."

Anzeige Anzeige

Instagram / laurablondd Laura Maria Lettgen, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / laurablondd Laura Blond, Realitystar

Anzeige Anzeige

IMAGO / Panama Pictures Laura Maria Lettgen bei der "Love Island VIP"-Premiere

Anzeige