Nicola Coughlan hat "kein Interesse" an Body Positivity

Nicola Coughlan (39) hat in einem Interview mit dem Magazin Elle UK deutliche Worte zur Debatte um ihre Figur gefunden. Die Bridgerton-Darstellerin erklärte gegenüber dem Magazin, dass sie "kein Interesse an Body Positivity" habe und die ständigen Diskussionen über ihren Körper "so langweilig" finde. Die 39-Jährige stellte außerdem klar, dass sie während der Dreharbeiten zu den Nacktszenen in der dritten Staffel der Netflix-Serie eine Konfektionsgröße 36 bis 38 trug und vorab sogar "ein ordentliches Stück Gewicht" verloren hatte. Dass sie trotzdem als "Plus Size" bezeichnet wurde, findet die Schauspielerin absurd.

"Als ich die Serie drehte, habe ich viel trainiert, weil ich wusste, dass ich das musste. Ich habe also eine Menge Gewicht verloren – ich war wahrscheinlich Größe 38 und eines der Korsetts war Größe 36. Und dann sprachen die Leute darüber, wie ich Plus Size sei, und ich dachte: 'Wie kaputt sind wir denn, dass ich die größte Frau bin, die ihr auf dem Bildschirm sehen wollt?'", sagte Nicola dem Magazin. Besonders frustrierend sei für sie, wenn Fans ihre Arbeit auf ihre Figur reduzieren. "Es ist wirklich hart, wenn du monatelang an etwas arbeitest, deine Familie nicht siehst, dich wirklich hingibst, und dann kommt es darauf an, wie du aussiehst – das ist so verdammt langweilig", betonte sie.

Neben ihrer Karriere sprach Nicola auch über ihr Privatleben mit Freund Jake Dunn, der ebenfalls Schauspieler ist. "Wir geben unser Bestes. Ich schicke ihm die ganze Zeit nervige Videos und dann, Facetime natürlich, aber er ist super beschäftigt", verriet sie. Bevor die beiden zusammenkamen, habe sie ihn vor allem als "wirklich talentierten Schauspieler" wahrgenommen. Aktuell steht Nicola am National Theatre in einer Neuinszenierung des Stücks "The Playboy Of The Western World" auf der Bühne, wo sie gemeinsam mit ihrer ehemaligen "Derry Girls"-Kollegin Siobhán McSweeney zu sehen ist.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicola Coughlan, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Luke Newton und Nicola Coughlan im Juni 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicola Coughlan im Juni 2024