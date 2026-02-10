Trotz Altlasten: Ist Giuliano Hediger bereit für neue Liebe?

Reality-TV-Star Giuliano Lorenzo Hediger hat in einer Instagram-Fragerunde offenbart, ob er wieder bereit für eine neue Liebe ist. "Ja, ich bin definitiv offen, jemand Neues kennenzulernen", räumte er ein. Doch so einfach scheint es für ihn nicht zu sein, denn Giuliano sprach auch über die Herausforderungen, die ihn bei einer neuen Beziehung begleiten: "Ich merke aber auch, dass es für mich nicht immer leicht ist, alte Muster loszulassen, vor allem dieses toxische Hin und Her, weil ich das lange gewohnt war."

Giuliano teilte mit seinen Followern, dass er sich mit seinen emotionalen Baustellen auseinandersetzt. "Eifersucht ist bei mir auch ein Thema, aber ich arbeite daran und will emotional reifer werden, damit eine gesunde Beziehung überhaupt funktionieren kann", erklärte er offen. Zu einer konkreten Person, mit der er eine neue Beziehung eingehen könnte, äußerte er sich jedoch nicht.

Gerade im letzten Jahr machte Giuliano mit seinem Privatleben oft Schlagzeilen. Besonders seine Verbindung zur ehemaligen Partnerin Ariel und der gemeinsamen Tochter Ileyna stand im Mittelpunkt. Trotz der turbulenten Zeiten erklärte der Realitystar vor Kurzem, wie wichtig ihm ein harmonisches Familienleben sei. Für Giuliano ist diese Einsicht scheinbar auch ein Antrieb, um an sich selbst zu arbeiten und emotionale Reife zu gewinnen – vielleicht auch, damit künftige Partnerschaften weniger von Altlasten geprägt sind.

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Hediger, Realitystar

Instagram / giulianohediger Giuliano Lorenzo Hediger, Reality-TV-Star

RTL Giuliano Lorenzo Hediger und Ariel