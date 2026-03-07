Kevin Federline wurde verklagt: Britneys Ex in Finanznot

Kevin Federline (47) sieht sich mit juristischen Problemen konfrontiert. Wie OK! Magazine berichtet, verklagte die Bank of America den Ex-Mann von Britney Spears (44) bereits am 19. Februar wegen einer unbezahlten Kreditkartenrechnung in Höhe von 12.186,64 Dollar. Das Kreditkartenkonto war im Dezember 2024 eröffnet worden – nur einen Monat, nachdem die Sängerin ihre monatlichen Unterhaltszahlungen von 20.000 Dollar an den DJ einstellen konnte. Diese Zahlungen waren für die gemeinsamen Söhne Sean Preston und Jayden James Federline (19) bestimmt gewesen. Die beiden waren von 2004 bis 2007 verheiratet.

Knapp zwei Wochen nach der Klage gegen Kevin machte Britney selbst Schlagzeilen, als sie am Abend des 4. März in Kalifornien von der Polizei angehalten wurde. Die 44-Jährige war wegen zu hoher Geschwindigkeit und Schlangenlinien aufgefallen und gegen drei Uhr morgens nach Nüchternheitstests festgenommen worden. In ihrem Auto wurde zudem eine unbekannte Substanz gefunden. Laut Insidern weinte die Musikerin während des Vorfalls viel. Ihr langjähriger Freund und Manager Cade Hudson nannte die Situation in einem Statement einen "unglücklichen Vorfall, der völlig unentschuldbar ist", fügte aber hinzu: "Hoffentlich kann dies der erste Schritt zu einer längst überfälligen Veränderung sein, die in Britneys Leben stattfinden muss. Hoffentlich kann sie die Hilfe und Unterstützung bekommen, die sie in dieser schwierigen Zeit braucht."

Während die Sängerin sich mit den Konsequenzen ihrer Festnahme auseinandersetzen muss, meldete sich auch ihre Mutter Lynne Spears (70) bei ihr. Die 70-Jährige, von der Britney lange Zeit entfremdet war, habe sich gemeldet, "um ihre Unterstützung zu zeigen und alles anzubieten, was ihre Tochter brauchen könnte", wie eine Quelle berichtete. Cade Hudson ließ zudem durchblicken, dass Britneys Söhne Zeit mit ihrer Mutter verbringen werden, während diese daran arbeitet, sich zu verbessern. Ein Insider erklärte unterdessen, dass Britneys erratisches Verhalten teilweise auf Kevins Memoiren aus dem Jahr 2025 zurückzuführen sei, in denen er behauptete, sie sei eine schlechte Mutter gewesen. Dies habe die Sängerin "über die Kante getrieben".

Anzeige Anzeige

Imago Britney Spears und Kevin Federline am 8. Februar 2006.

Anzeige Anzeige

Imago Bei einer Premiere in Hollywood: Britney Spears und Kevin Federline, 7. Oktober 2005

Anzeige Anzeige

Getty Images Kevin Federline und Britney Spears im Februar 2005 in Kalifornien