Neuer Prozess: Melanie Müller beteuert weiter ihre Unschuld

Melanie Müller (37) ist zurück im Leipziger Landgericht: Die Schlagersängerin und Reality-TV-Bekannte stellte sich am 19. Dezember dem Auftakt ihres Berufungsprozesses, in dem sie laut MDR auf Freispruch plädiert. Im Zentrum stehen Szenen eines Auftritts aus der Nacht vom 17. auf den 18. September 2022 in Leipzig, bei dem die Ex-Dschungelqueen mehrfach den Arm hob. Die Staatsanwaltschaft hatte die Armbewegungen als Hitlergruß gewertet. Melanie trat beim ersten Gerichtstermin mit ihrem Anwalt Adrian Stahl auf, der die Gesten als reine Animation des Publikums einordnen ließ.

Der Anwalt erklärte, die umstrittene Armbewegung sei eine seit Jahren von Melanie genutzte Bühnengeste, mit der sie das Publikum anfeuern wolle und die "keinerlei politische Bedeutung" habe. Weiter argumentierte er laut Bild, die Hand sei zudem nicht – wie beim verbotenen Hitlergruß üblich – über Augenhöhe gestreckt worden. Auch den Vorwurf, sie habe andere zum Zeigen der Geste angestachelt, weist die Verteidigung zurück. Melanie selbst betonte vor dem Landgericht, sie sei an dem Abend stark alkoholisiert gewesen, habe erst spät die rassistischen Rufe im Publikum registriert und den Auftritt dann abgebrochen. Auch einen späteren Drogenfund – es geht um 0,69 Gramm eines Kokaingemischs und eine Ecstasy-Tablette – ließ Melanie nicht auf sich sitzen: Die Tasche, in der die Substanzen entdeckt wurden, habe einer Bekannten gehört.

Melanie, die aus Oschatz in Sachsen stammt und mit Reality-Formaten sowie Ballermann-Auftritten bekannt wurde, steht seit dem Vorfall beruflich und privat stark unter Beobachtung. Bereits in der ersten Instanz hatte das Amtsgericht Leipzig 2024 eine Geldstrafe von 80.000 Euro verhängt. Für die Berufung sind laut MDR zwei weitere Verhandlungstage im Januar angesetzt, an denen Melanie auch zu ihren Einkünften Auskunft geben will, nachdem ein Amtsrichter ihr zuvor einen "auffällig luxuriösen Lebensstil" attestiert und das Einkommen geschätzt hatte.

Getty Images Melanie Müller, April 2024

ActionPress Melanie Müller, Sängerin

Getty Images Melanie Müller im November 2017 in Leipzig