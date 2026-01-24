Wegen Handbewegung: Melanie Müller fordert Zeugenanhörung

Realitystar Melanie Müller (37) gibt nicht auf: Nachdem die frühere Dschungelkönigin vom Landgericht Leipzig wegen des Zeigens eines Hitlergrußes vor Publikum sowie wegen Drogenbesitzes zu einer Geldstrafe von insgesamt 3.500 Euro verurteilt wurde, geht sie erneut in die Offensive. Die 37-jährige Schlagersängerin legte vor wenigen Tagen abermals Revision ein, sodass sich nun das Oberlandesgericht Dresden mit ihrem Fall befassen muss. Zudem macht sie jetzt auf Instagram ihrem Ärger Luft. Sie erklärt, sie wolle dieses Urteil "nicht auf sich sitzen lassen" und betont: "Ich und auch andere Künstler machen solche Handbewegungen in ihrer Show immer wieder und laufen damit Gefahr, hier auch verdächtigt zu werden." In Melanies Augen handle es sich um ein "politisch motiviertes Urteil", gegen das sie "trotz enormer Kosten" vorgehen möchte.

In ihrem Post wirft Melanie dem Gericht vor, keine Entlastungszeugen angehört zu haben, was nun in einem "hoffentlich fairen Prozess" in der nächsten Instanz nachgeholt werden soll. Die Geste, die ihr zum Verhängnis wurde, habe sie nach eigener Darstellung bereits bei vielen Auftritten gezeigt – als anheizende Bewegung zum Party-Schlachtruf "Zicke Zacke, Zicke Zacke, hoi, hoi, hoi". Das Landgericht hingegen sah es als erwiesen an, dass Melanie im September 2022 gegen Ende eines Konzerts mehrfach den rechten Arm in die Höhe streckte und damit Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verwendete. Da sich ihre Einkünfte deutlich verringert haben sollen, fiel die Strafe in zweiter Instanz deutlich niedriger aus als vom Urteil des Amtsgerichts Leipzig ursprünglich anberaumt. Damals waren noch 80.000 Euro Strafe gesetzt.

Abseits der Gerichtssäle ist Melanie seit Jahren eine feste Größe im Reality-TV und auf den Partybühnen. Die zweifache Mutter mischt seit ihrem Sieg im RTL-Dschungelcamp 2014 im deutschen Trash-Kosmos mit, tritt auf Mallorca, in Diskotheken und auf Schlagerevents auf und teilt ihr turbulentes Leben regelmäßig mit ihren Fans. Gerade auf Instagram zeigt die Sängerin nicht nur berufliche Höhepunkte, sondern auch private Momente mit ihren Kindern und Einblicke in ihren Alltag zwischen Familienleben und Bühnenstress. Die aktuelle Auseinandersetzung mit der Justiz begleitet Melanie dort ebenfalls engmaschig und holt sich in den Kommentaren Zuspruch ihrer Community, während sie auf die nächste Entscheidung in Dresden wartet.

Imago Melanie Müller bei einem Live-Auftritt in Görlitz, 18.09.2020

Imago Melanie Müller bei der Privatparty mit Zora Schwarz im Carte Blanche, Dresden, 04.09.2020

Imago Melanie Müller beim Berufungsprozess am Landgericht Leipzig, 18. Dezember 2025

