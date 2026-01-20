Hitlergruß-Urteil: Melanie Müller legt erneut Revision ein

Melanie Müller (37) zieht erneut vor Gericht: Die Reality-TV-Bekanntheit und Schlagersängerin akzeptiert das Urteil des Landgerichts Leipzig nicht und hat Revision eingelegt. Anlass ist der Vorwurf, dass sie im September 2022 bei einem Auftritt mehrfach den Hitlergruß gezeigt haben soll. Verurteilt wurde sie zudem wegen Drogenbesitzes. Die Gesamtstrafe: 70 Tagessätze zu je 50 Euro, insgesamt 3.500 Euro. Jetzt ist laut Bunte das Oberlandesgericht Dresden am Zug und prüft den Fall. Melanie, die 2014 als Dschungelkönigin bekannt wurde, war mit ihrem Verteidiger im Saal – der Freispruch, den die Anwälte gefordert hatten, blieb aus.

Die Vorsitzende Richterin Karen Aust erklärte, die Angeklagte habe sich zum Ende des Konzerts "vom Publikum hinreißen lassen" und den rechten Arm mehrfach gehoben. Melanie ließ über ihren Anwalt Adrian Stahl ausrichten, die Armbewegung sei Teil einer üblichen Animationsgeste zum Schlachtruf "Zicke Zacke, Zicke Zacke, hoi, hoi, hoi" gewesen – eine politische Bedeutung weise sie zurück. In erster Instanz war die Strafe noch deutlich höher ausgefallen: 160 Tagessätze zu je 500 Euro. Die nun deutlich reduzierten Tagessätze begründete das Landgericht mit einer veränderten Einschätzung ihrer aktuellen Einkünfte. Das Urteil ist nicht rechtskräftig; mit der Revision soll es rechtlich überprüft werden. Parallel tauchten in der Vergangenheit weitere Aktennotizen auf – etwa eine Hausdurchsuchung bei Melanie und Ärger um einen mutmaßlich gefälschten Behindertenausweis.

Abseits der Paragrafen kämpft Melanie aktuell um Stabilität im Alltag. Erst kürzlich musste die Schlagersängerin ihre Finanzen offenlegen – und die fielen deutlich geringer aus, als viele erwartet hätten. Die Reality-TV-Bekanntheit, die einst mit ihrer Dschungelkrone und zahlreichen Party-Auftritten zwischen Deutschland, der Schweiz, Österreich und Mallorca von Bühne zu Bühne hetzte, organisiert inzwischen gemeinsam mit ihrem Ex-Mann die Betreuung ihrer beiden Kinder im Wechselmodell. Unterhalt bekommt sie eigenen Angaben zufolge keinen. Ob ihre Revision vor Gericht Erfolg hat, bleibt abzuwarten.

Matthias Wehnert / Future Image / ActionPress Melanie Müller im Gericht in Leipzig, 2024

melanie.mueller_offiziell Melanie Müller, TV-Bekanntheit

Instagram / melanie.mueller_offiziell Melanie Müller und ihre Kinder Mia Rose und Matty