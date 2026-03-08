Jacob Elordi überrascht Fan mit einem signierten Buch

Ein ganz normaler Linienflug in Australien wurde für Patricia Albassit zu einem Moment, den sie wohl nie vergessen wird: Die Passagierin saß plötzlich nur einen Gang entfernt von Jacob Elordi (28), der ganz entspannt in seinem Sitz ein Drehbuch las. Patricia erkannte den Schauspieler sofort und wagte es, ihn anzusprechen. Wie sie unter ihrem Beitrag auf TikTok schrieb, plauderte Jacob nach der Landung freundlich mit ihr und einer anderen Mitreisenden. Dann verabschiedete sich der Star kurz und bat die beiden Frauen, einen Moment zu warten.

Jacob verschwand in einen nahegelegenen Buchladen und kehrte wenig später mit zwei Exemplaren des Romans "Wuthering Heights" von Emily Brontë zurück – genau dem Buch, das die Vorlage für seinen neuen Film liefert. Er signierte beide Bücher und schenkte jeweils eines an Patricia und an eine Frau, die während des Fluges neben ihm gesessen hatte. In Patricias Exemplar schrieb er: "Liebe Patricia! Ich hoffe, die Sonne scheint heute für dich. In Liebe, Heathcliff." "Wir haben uns umarmt und ich war so: Wow, wie groß bist du eigentlich?", erinnerte sie sich an den Moment.

Jacob stammt aus Brisbane und wuchs in Queensland auf. Während seines Aufenthalts in Australien besuchte er laut Daily Mail auch die kleine Stadt Mullumbimby in New South Wales, die nur etwa 4.000 Einwohner hat und in der Nähe der bei Prominenten beliebten Küstenstadt Byron Bay liegt. Dort machte er einen Abstecher in eine örtliche Zeitungshandlung und posierte mit zwei jungen Mitarbeitern für Fotos. Patricia scherzte während des Fluges mit dem Schauspieler darüber, dass er mit einer kommerziellen Fluggesellschaft reise und nicht mit einem Privatjet. "Er lachte und sagte: 'Ja, ich weiß, oder?'", berichtete sie.

Anzeige Anzeige

Imago Jacob Elordi bei den 83. Golden Globe Awards in Beverly Hills

Anzeige Anzeige

TikTok / patriciaalbassit Das Buch "Wuthering Heights", signiert von Jacob Elordi

Anzeige Anzeige

Imago Poster zu "Wuthering Heights" mit Margot Robbie und Jacob Elordi