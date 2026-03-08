Im Gummiboot: Carina machte Dieter Bohlen den Antrag

Dieter Bohlen (72) und seine Frau Carina Walz waren am vergangenen Samstag gemeinsam zu Gast bei "Klein gegen Groß" und gewährten dem Publikum dabei überraschend intime Einblicke in ihr Privatleben. Der Musiker und Moderator plauderte vor laufender Kamera aus, wie es zum Heiratsantrag zwischen ihm und seiner Partnerin gekommen war – und die Umstände waren alles andere als kitschig. Während Moderator Kai Pflaume (58) das Paar zu ihrer Hochzeit befragte, die am 31. Dezember 2025 auf den Malediven stattfand, erzählte Dieter, dass es seine Frau war, die den entscheidenden Schritt machte. "Ich saß da mit ihr aus Jux in diesem kleinen Gummiboot, und auf einmal fragt sie mich: 'Wollen wir nicht jetzt langsam heiraten?'", erinnerte sich der "Poptitan" an den besonderen Moment.

Was für Carina offenbar eine romantische Situation war, beschrieb Dieter im Nachhinein jedoch als "sehr unromantisch". Diese Bewertung ließ seine Gattin nicht auf sich sitzen. "Mein Antrag war unromantisch?!", entgegnete sie sichtlich pikiert. Der Musiker ruderte daraufhin schnell zurück und stellte klar, dass nicht der Moment an sich, sondern lediglich die Örtlichkeit – das Gummiboot – nicht ganz seinem Ideal eines romantischen Heiratsantrags entsprochen habe. Nach zwei Jahrzehnten gemeinsamer Lebenswege gaben sich die beiden schließlich auf den Malediven das Jawort.

Bei "Klein gegen Groß" mussten Dieter und Carina sich nicht nur privaten Fragen stellen, sondern auch ihr Wissen unter Beweis stellen. Das Paar trat in der Sendung gegen hochbegabte Kinder an und bekam die Aufgabe, ikonische Musikvideos der 80er-Jahre nur anhand der Bilder zu erkennen und sie korrekt Titeln und Interpreten zuzuordnen. Es war das erste Mal, dass die beiden gemeinsam in einer Spielshow zu sehen waren. Neben den Bohlens waren auch weitere prominente Gäste wie Sarah Connor (45), Johannes Oerding (44) und Lili Paul-Roncalli (27) im Studio. Dieter sprach während der Sendung zudem über einen kürzlich erlittenen Unfall auf einem Padel-Tennisplatz, bei dem er sich am Auge verletzt hatte.

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen und Carina Walz, Januar 2026

Instagram / dieterbohlen Dieter Bohlen und Carina Walz bei ihrer Hochzeit, 31. Dezember 2025

ActionPress Carina Walz und Dieter Bohlen