"Aus der Zeit gefallen": Juror Dieter Bohlen kritisiert DSDS

Dieter Bohlen (72) überrascht kurz vor dem Start der neuen Staffel von DSDS mit ungewohnt selbstkritischen Tönen. Aktuell laufen die Dreharbeiten für den DSDS-Recall im Europa-Park in Rust, und der Pop-Titan zeigt sich nach 22 Jahren als Chefjuror der RTL-Castingshow erstaunlich reflektiert. "Die Leute kritisieren uns ja immer und höhnen, dass wir noch nie einen echten Superstar gefunden haben", gab Dieter gegenüber Bild zu. Der Musiker geht sogar noch einen Schritt weiter und räumt ein: "Vielleicht ist dieser Ausdruck 'Superstar' auch nicht der richtige. Der ist wirklich ein bisschen aus der Zeit gefallen." Die Aussage kommt überraschend, schließlich brachte die Show mit Alexander Klaws (42), Pietro Lombardi (33) oder Beatrice Egli (37) durchaus erfolgreiche Performer hervor.

Auch an die bisherigen 21 DSDS-Gewinner richtet der 72-Jährige deutliche Worte. "Die Leute, die denken, sie haben gewonnen und können jetzt ihr Leben lang von diesem einen Sieg bei DSDS leben – das ist eine Illusion", erklärte Dieter. Die Botschaft ist klar: Ein Sieg bei der Castingshow garantiert keine lebenslange Karriere. Die neue Staffel startet am Karsamstag, dem 4. April, und läutet damit die Rückkehr der schon totgeglaubten Show nach einem Jahr Pause ein. An Dieters Seite sitzen in der neuen Jury Rapper Bushido (47) und Ballermann-Star Isabel Glück.

Bereits vor einigen Monaten gab Isi einen seltenen Einblick in ihren Alltag als Jurorin bei DSDS. Damals erzählte die Ballermann-Sängerin, wie früh ihr Tag beginnt. "Um sechs Uhr kommt dann Haare und Make-up in mein Zimmer, das ist dann natürlich ganz praktisch", verriet Isi gegenüber RTL. Rund zwei Stunden dauerte ihr Styling, bevor es gemeinsam mit den anderen Jurymitgliedern einen Kaffee gab. Danach hieß es für alle: volle Konzentration auf das Talent der Kandidatinnen und Kandidaten. "Dann wird aber wirklich den ganzen Tag durchgepowert", so die Sängerin.

Getty Images Dieter Bohlen, Musikproduzent

Getty Images Dieter Bohlen, 2024 in Köln

RTL / Stefan Gregorowius Die DSDS-Jury Dieter Bohlen, Isi Glück und Bushido